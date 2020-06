CLOSE

El actor falleció a los 81 años de edad

Don Héctor Ortega fue un actor muy respetado y querido, descanse en paz. (Foto: ANDI)

El primer actor Héctor Ortega, falleció la tarde del miércoles a los 81 años de edad, confirmó la Secretaría de Cultura.

“La Secretaría de Cultura y sus instituciones, lamentan el fallecimiento de Héctor Bernardo Ortega Gómez, autor, actor y director de cine, teatro y televisión”, expresa la misiva.

Maestro de muchas generaciones de actores, don Héctor fue muy querido en todos los ámbitos artísticos, por lo que al darse a conocer su deceso del actor, diversos famosos se volcaron en cálidas y sentidas despedidas.

“Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con él, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz. Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega”, escribió Adal Ramones.

Jorge Ortiz de Pinedo, expresó su dolor por el fallecimiento de quien consideraba gran amigo.

“Con mucha pena, comunico a la familia artística y al mundo cultural, el sensible fallecimiento del gran actor don Héctor Ortega. ¡Quienes lo conocimos y tuvimos el gusto de trabajar con él y de sabernos sus amigos, lo vamos a extrañar! “, indicó el actor.

Carmen Salinas también se conmovió con la muerte de don Héctor.

“No lo puedo creer... Muere el gran actor Héctor Ortega con él trabajé en las películas “El Rincón de las Vírgenes”, en “Tívoli” y otras más. Que en paz descanses querido amigo”, escribió la actriz.

Héctor se distinguió por su trabajo en cine, televisión y teatro, como actor, autor y director, en cine participó en casi 50 cintas, entre ellas, lo recordamos en “La Leyenda de una Máscara”, “La Montaña Sagrada”, “El Águila Descalza” y “No Eres tú, soy yo”, entre muchas más. En Televisión también incursionó en alrededor de 30 telenovelas como “Alegrijes y Rebujos”, “Amigos por Siempre” y la última, “Hijas de la Luna”.

