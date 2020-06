CLOSE

El actor reiteró su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, a quien considera uno de los mejores presidentes que ha tenido México

Damián Alcázar asegura que él no se siente defraudado por López Obrador. (Foto: La Voz)

Luego de que se difundiera una nota donde según Damián Alcázar aseguraba sentirse defraudado por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, el actor aseguró que es una noticia falsa, y aprovechó para refrenda su apoyo al presidente de México.

“Para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles que crean las fake news: a mí no me metan en sus cosas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano, y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes”, expresó el actor mediante un video.

Pidió a la gente que antes de criticar reflexionen sobre el país que tenemos .

“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos, y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo, pero a mí no me metan”, indicó.

Aseguró que seguirá apoyando a Andrés Manuel durante el tiempo que esté al frente de la presidencia.

“Yo voté por Andrés Manuel López Obrador ¿y me siento defraudado? yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor, saludos”, indicó.

