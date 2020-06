CLOSE

La actriz se disculpó, tras dar un consejo a mujeres que sufren violencia

Bárbara asegura que mal entendieron sus palabras, pero si alguien se sintió ofendida, ofrece disculpas, pues ella es una férrea defensora de los derechos de la mujer. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Luego de que Bárbara de Regil fuera criticada por haberle pedido a las mujeres que sufren de violencia, que les pidieran a la persona que les grita, que las humilla o que las golpea, que las tratara como les gustaría a ellos que fueran tratados, la actriz fue duramente criticada.

Incluso, la periodista Lydia Cacho pidió a Bárbara, que alimentara su cerebro y no solo su cuerpo.

“La ignorancia debe tener límites. Están en ese rincón en que una mujer, niña o niño están, en este instante, mirando aterrados a su agresor, que se cree su propietario y sería capaz de asesinarles. Bárbara: alimenta el cerebro también, el cuerpo no lo es todo”, escribió la periodista.

Por lo que la actriz utilizó su cuenta de Twitter para disculparse.

“Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió, mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR ♥️

Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy, es defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo, mi hija, mi mamá etc.", puntualizó.

