CLOSE

Érika Buenfil y Laura Flores aclaran que nunca ofendieron a Alejandra Ávalos

Erika Buenfil, Alejandra Avalos y Laura Flores. (Foto: La Voz)

Las actrices Érika Buenfil y Laura Flores se mostraron sorprendidas por las declaraciones que dio Alejandra Ávalos, quien aseguró que las dos, compraban boletos para su espectáculo en primera fila, para gritarle palabras ofensivas que hacían referencia a su peso.

Con la voz entrecortada, Érika Buenfil pidió a su compañera que no mintiera.

"Soy una mujer con muchos años de carrera y con muchos años de trabajo, hoy tengo un hijo, soy madre soltera. Y nada más. Dejen de molestar, yo no molesto, ni me meto en la vida de nadie”, expresó la actriz.

Dolida por los comentarios de su compañera, Érika lamentó las desafortunadas declaraciones de Alejandra.

“Es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente me quiso, gente que no me quiso, pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con el que todos luchamos por salir día a día adelante, hay cosas que no se valen”, indicó.

Por su parte, Laura Flores aseguró que nunca ofendería ni a Alejandra ni a nadie que sea capaz de subir a un escenario.

“No me acuerdo de verdad haber ido un día a un lugar, como ella lo establece, pues no, no me acuerdo y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie, porque yo no soy quién para juzgar o burlarme de los demás, mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo, o sea soy muy respetuosa con todos mis compañeros", expresó.

Cabe señalar que aunque las tres, forman parte casi de una misma generación de actrices de televisión, no hubo motivo real de rivalidad profesional, ya que mientras Érika y Laura lograron una sólida carrera que las llevó a protagonizar muchas telenovelas, Alejandra solo encabezó el elenco de “El Padre Gallo” (1986) y destacó en el rol de villana en melodramas como “Siempre te Amaré” y “Apuesta por un Amor”, lo que combinó con su carrera como cantante y algunas obras de teatro y cintas.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/06/02/erika-buenfil-y-laura-flores-le-responden-alejandra-avalos/3124536001/