Luego de meses de estar aislada y lejos de su familia, Danna García se reencontró con su hijo

Danna está sana y ya en casa, al lado de su familia, luego de enfrentar tres veces el Covid-19. (Foto: La Voz)

Tras tres meses de estar alejada de su hijo Dante, debido a que tres veces dio positivo a la prueba de Covid-19, la actriz Danna García finalmente se reencontró con su pequeño.

Minutos antes del reencuentro, la actriz subió un video en donde revela la emoción que sentía de poder volver a estar con su familia.

“Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo, estoy súper ilusionada y un poquito nerviosa, no me ve hace tanto y no se como va a reaccionar, pero se me hacía importante hacerles parte de este momento", expresó.

Al regresar a su casa, la actriz se mostró nerviosa por no saber cómo reaccionaría su pequeño hijo, sin embargo, cuando Dante la vio, gritó de emoción.

Feliz, la actriz no dejó de besar a su pequeño, mientras él la abrazaba igual de emocionado.

La actriz agradeció al público, todas las muestras de cariño y de apoyo que recibió en este tiempo.

