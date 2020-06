CLOSE

En “Control Z”, el actor comparte créditos con Ana Valeria Becerril y Michael Ronda, además de un gran elenco.

Luis Curiel agradece la experiencia de haber interpretado a Luis, en la serie “Control Z”, una producción Lemon Studios para Netflix. (Foto: Netflix)

Para el joven actor Luis Curiel, el haber interpretado a Luis, un joven antisocial, tímido que sufre bullying en la serie “Control Z”, producción de Lemon Studios para Netflix, es un parteaguas en su carrera.

“Fue un personaje que lo tomé con mucho cariño y amor, es sin duda un proyecto que va a marcar un antes y después en mi carrera, para mí fue muy importante el haber conocido a todos mis compañeros, poder trabajar con este grupo tan profesional”, indicó el actor, que comenzó su carrera en teatro, en el musical “Peter Pan”.

Cuando Luis conoció a su personaje, que coincidentemente se llama como él, sabía que emocionalmente tenía que estar preparado para las escenas tan fuertes que le tocarían, por lo que, para entenderlo mejor, se dio a la tarea de construirlo desde su niñez.

“Hubo un trabajo previo, hay situaciones que en la serie no se ven, pero que para mí era necesario construirlas para conocer a Luis, la relación con su padre, con su madre y en eso trabajamos mucho para entender su infancia”, señaló.

Cuando al actor le tocaban escenas donde era maltratado, utilizaba un método para desconectarse de la escenas y poder dejar a Luis en la locación.

“Eran escenas muy fuertes, la segunda vez que me acosan y me escupen la cara, la escena terminaba en tono muy álgido, mi estrategia fue poner reggaetón para desconéctame de Luis y regresar a escena, me preguntaban: “¿por qué estás escuchando reggaetón?”, pero era una forma curiosa de desconectarme del personaje”, comentó.

En “Control Z”, que aborda los problemas de estudiantes de una escuela, que se enfrentan a un hacker, Luis comparte créditos con Ana Valeria Becerril y Michael Ronda, además de un gran elenco.

Ha sido tanto el éxito de esta serie, que apenas se estrenó el 22 de mayo pasado, que ya se anunció que habrá una segunda temporada.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/06/01/control-z-un-antes-y-despues-en-la-carrera-de-luis-curiel/5311877002/