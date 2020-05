CLOSE

La actriz Ninel Conde dio a conocer que un juez le prohíbe ver a su hijo, acusa influencias de su ex pareja Giovanni Medina

Ninel está impedida legalmente para ver a su hijo, ya que Giovanni Medina la acusa de haberlo abandonado y maltratado. (Foto: Televisa)

La cantante Ninel Conde, dio a conocer públicamente, que su ex pareja Giovanni Medina cumplió con su amenaza de no dejarla ver a su hijo Emmanuel, de cinco años de edad, para lo que supuestamente utilizó sus relaciones con políticos, que actualmente detentan el poder en México.

“Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja, iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo, siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario Ebrard e influencias en la fiscalía de la CDMX", expresó la cantante a través de sus redes sociales.

En su desesperación por estar impedida legalmente para acercarse a su hijo, Ninel mostró fotos del padre de su hijo, al lado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y junto a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, relaciones que supuestamente, le ayudaron a que un juez de lo familiar le ratificara la sentencia.

“Hoy está materializado, ya un Ministerio Público determinó medidas de protección que prohíben me acerque a mi hijo, y fueron ratificadas por un juez familiar", comentó.

Ninel Conde acusa a su ex pareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, de tener influencias en el gobierno de México, para impedirle ver a su pequeño. (Foto: Imágenes publicadas por Ninel Conde)

Minutos después de haber subido el mensaje, la cantante lo borró, dejando solo una foto de ella con el siguiente mensaje.

“Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez”, puntualizó.

Ninel no ha visto a su hijo desde que inicio la cuarentena, ya que se encontraba en Estados Unidos por cuestiones de trabajo y se lo dejó a Medina, por haberlo así acordado, que cuando ella trabajara fuera, él se haría cargo de su cuidado, sin embargo, a su regreso, y ya con la cuarentena impuesta en México por el Coronavirus, él comenzó a argumentar que no podía verlo para no exponerlo a un contagio, ya que ella había viajado recientemente, y todo parecía lógico, hasta que le llegó la notificación de la denuncia que él le hizo, de descuido, abandono del menor y violencia familiar.

Ante esta situación, Ninel asegura que esto es una infamia, ya que entre Giovanni y ella había un trato que hicieron recientemente , que él manipuló y del que abusó para acusarla de esos delitos. Incluso, Ninel asegura que diariamente le enviaba mensajes, notificándole en dónde estaba, pidiéndole hablar con él en video llamadas, lo que él le negó.

La actriz afirma que es un atropello a sus derechos de madre, ya que desde que nació su hijo, ella no solo lo ha cuidado, sino que ha trabajado por él y para él, ya que Giovanni Medina nunca le ha dado una pensión para sostenerlo, independientemente de que ella haya, personalmente, en distintas ocasiones durante los últimos cinco años, intentado lograr una familia con él, situación en la que ha fracasado.

