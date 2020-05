CLOSE

Luego de que una periodista criticara el comercial en donde aparece Luis Miguel, famosos salieron en su defensa

Adal Ramones, de los primeros famosos en salir en defensa de Luis Miguel, y muy a su estilo, bromeó en Tik Tok, parodiando el comercial. (Foto: Francisco Morales/ La Voz)

Después de que la periodista María Scherer criticara a Luis Miguel por su comercial, asegurando: “Pocas cosas tan decadentes como actrices y cantantes de tiempos pasados, tratando de permanecer vigentes”, diversos famosos salieron en defensa del cantante.

El conductor Adal Ramones, aseguró que Luis Miguel sigue vigente.

“Qué equivocada estás! Luis Miguel además de vigente, sigue tan actual como ayer. Imagínate, que hasta estás hablando de él. Aprende a admirar a quienes han logrado una transcendencia y son referente. Sus conciertos, discos y ahora su T2 de la serie. Todavía hay para mucho de él”, expresó el famoso conductor mexicano.

Por su parte, el productor y director de cine, Manolo Caro, lamentó que se haya criticado a Luis Miguel por su edad.

“No soy fan de Luis Miguel, el comercial me parece horroroso, pero no se vale intentar y lograr estar vigente, ¿por culpa de los años? ¿Actrices te parecen decadentes y actores no? ¡No entendí!, comentó.

Karina Gidi, también lamentó que la periodista insinuara que el cantante debería de retirarse por su edad.

“What? Este cantante (con una carrera admirable, además) es 1 año mayor que yo. Debería retirarse porque es de “tiempos pasados”, o de qué hablas?

La actriz Gaby Platas también recriminó a la periodista, que criticara a un hombre que ha tenido una carrera exitosa.

“Se me ocurre algo más decadente: Alguien criticando a un hombre exitosísimo y, además, sin los tamaños para arrobarlo. @LMXLM”, señaló.

Jorge D’Alessio se sumó a la defensa del talento de Luis Miguel.

“Pocas cosas tan decadentes como una generación que idolatra la imagen por encima del TALENTO, este SEÑOR es uno de los más grandes cantantes de habla hispana y su música estará VIGENTE y presente cuando tus nietos den su primer beso, veamos si eso pasa con LA TUZA. 😉😘”, comentó

Alan Estrada aseguró que Luis Miguel, a pesar de los años, sigue conquistando nuevas generaciones.

“Pues ese “cantante de tiempos pasados” llena más auditorios que los cantantes de moda. Y estás hablando de él”, puntualizó.

