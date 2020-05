CLOSE

La cantante lamenta que existan medios de comunicación que no respeten su privacidad

Enfocada en el lanzamiento de su disco “Playlist”, Chiquis pidió a sus seguidores que no crean todo lo que ven en televisión. (Foto: NBC Universo)

Molesta porque en los últimos días se han filtrado imágenes de ella y Lorenzo Méndez, en donde se les puede ver distanciados, Chiquis Rivera acusa que esto es una falta de respeto a su privacidad.

“Soy un ser humano, yo también lloro, sufro, paso por todas las cosas que ustedes también pasan; desafortunadamente, hay gente que no respeta la privacidad de uno y se ponen a juzgar, a asumir, a echarle más salsa, más crema, más todo a los tacos, ustedes saben que yo siempre enfrento las cosas, si no lo he hecho, es porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y esté lista para hacer eso”, indicó.

A pesar de las imágenes, Chiquis asegura que se encuentra bien, aunque a veces tiene días difíciles.

“Para la gente que ha estado preguntando, estoy bien, como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy enfadada con ciertas personas, cosas que pasan, especialmente en esto de la cuarentena”, indicó.

Enfocada en el lanzamiento de su disco “Playlist”, Chiquis pidió a sus seguidores que no crean todo lo que ven en televisión.

“La moraleja de la historia, es que también soy humana, tengo días malos, apesta que no puedas tener días malos o pasar por cosas, sin que los medios hablen cosas malas y digan que lo uso como promoción (...) No se crean de todas las cosas que se dicen en la televisión, en las redes sociales, en esas páginas de chismes, no se crean de todo, ustedes saben que he sido neta con ustedes y en el momento correcto, yo voy a hablar con ustedes, para hacerles saber la verdad de las cosas”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/28/chiquis-rivera-responde-rumores-de-su-separacion/5275799002/