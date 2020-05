CLOSE

El productor asegura que le ha tomado tiempo volver a ser como antes, tras haber sido unos de los primeros casos en México en dar positivo al COVID-19

El productor Miguel Ángel Fox, es sobreviviente de Covid-19, por tanto quiso plasmar a través de un programa, la solidaridad de la comunidad artística, con quienes enfrentan directamente este virus a nivel mundial. (Foto: La Voz)

El productor Miguel Ángel ,quien fue de los primeros casos en México, positivos a COVID-19, confesó que su recuperación no ha sido sencilla, ya que le ha tomado tiempo estar al cien por ciento en su salud.

“¿Sabes que es algo que no he visto mucho en medios?, (cómo es la recuperación de quienes han superado el COVID-19), toma mucho tiempo también volver a estar como antes, al cien por ciento, recuperar la capacidad respiratoria, te daña los riñones, los pulmones y el hígado, yo hago mucho ejercicio y he tratado de ser muy disciplinado y me cuesta”, expresó el productor a los medios, a través de una videoconferencia.

Los primeros síntomas que el productor presentó, reveló que fueron la pérdida del gusto y del olfato, así como cansancio.

“Con la gente que he hablado, que también se había contagiado, no tenía ni gusto, ni olfato y es una falta de energía, es una pesadez impresionante”, señaló.

Debido al COVID-19, Miguel Ángel Fox no deseaba aún regresar a trabajar, sin embargo, tras recuperarse, el productor quiso compartir su experiencia y por ello aceptó producir el programa “Se Agradece”, que se trasmitirá este 30 de mayo a las 19:00 horas, por el canal de Las Estrellas, Bandamax, Telehit y Univision.

“A mí me dio, yo fui de los primerititos a inicios de marzo, de los primeros treinta casos, y lo único que no quería hacer en ese momento, era ponerme a producir un programa, me sentía bastante mal; pero esta hambre de decir 'pues ya me dio a mí, yo puedo transmitir algo de mi experiencia' y me pregunté cómo lo puedo hacer, pues hablándole

a artistas y juntando una colaboración para transmitir el mensaje”, puntualizó.

