Estas 10 películas de guerra conmovedoras, a veces devastadoras, son perfectas para ver durante el fin de semana del Día de los Caídos, en honor a aquellos que han perdido la vida en el servicio.

'Salvando al soldado Ryan' (Foto: Paramount Pictures)

Estas 10 películas de guerra son ideales para verlas y compartir durante el fin de semana del Día de los Caídos o Memorial Day, en honor a los veteranos y a los que han hecho el último sacrificio por el país.

La mayoría de las personas, los afortunados, sólo han experimentado la guerra en las películas. Pero muchos otros, sufren el aguijón por la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, la guerra no solo destruye: crea, alimentando a los artistas con la necesidad de expresar el dolor, el horror y la experiencia de la pérdida.

10. “They Were Expendable” (Eran prescindibles)

Recién acabando de filmar películas de propaganda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, John Ford sintió la guerra en la sangre cuando se unió a John Wayne para abordar el tema en un set de filmación. Una adaptación del libro de William L. White "They Were Expendable", relata las hazañas de un escuadrón de tripulantes de barcos PT que defienden las Filipinas de los japoneses invasores. Wayne no sirvió en la guerra, pero se convirtió en un buen soldado ficticio junto a Robert Montgomery, mientras se desempeñaban en un barco de la Marina. 1945; No calificado.

9. ''Full Metal Jacket”

Stanley Kubrick hizo dos de las mejores películas sobre la guerra, y esta es definitivamente la más violenta y visceralmente molesta de las dos. La película sigue a un pelotón de marines a través del entrenamiento, donde el torpe, pero bien intencionado Gomer Pyle (Vincent D'Onofrio) es intimidado y convertido en un alucinado mental, algo de lo más inquietante que se haya filmado. Y esa es solo la primera mitad de la película: todavía hay que lidiar con la locura del combate en Vietnam. 1987; clasificada R.

8. 'Patton'

Pocos momentos de la película son tan emocionantes como el monólogo de apertura de George C. Scott en "Patton", cuyo gruñón general George S. Patton hace una llamada de cinco minutos a las armas frente a una bandera estadounidense gigante y ofrece este pequeño consejo: " Ahora quiero que recuerdes que ningún bastardo ganó una guerra muriendo por su país. Lo ganó haciendo que el otro bastardo tonto muera por su país ". Scott llevó esta película épica de la Segunda Guerra Mundial a la gloriosa victoria en el campo de batalla de los Oscar, llevándose a casa siete, incluyendo la mejor película y el mejor actor. 1970; No calificado.

7. 'Pelotón' (Platoon)

Oliver Stone no es un director a menudo anunciado por sutileza. Pero esa tendencia hacia el volumen (en este caso sin ser estridente) fue una ventaja en este drama de la Guerra de Vietnam. Stone mismo es un veterinario de Vietnam, y sus percepciones sobre los horrores de la guerra y sus consecuencias son devastadoras. Un joven soldado no probado (Charlie Sheen) encuentra su entusiasmo por la guerra desafiado por el agotamiento, las condiciones deplorables, la muerte y la crueldad incomparable. Stone se llevó a casa un Oscar por sus esfuerzos y la película ganó la mejor película. 1986; clasificada R.

6. 'El Mensajero' (The Messenger)

Woody Harrelson presenta su actuación más impactante como el Capitán Tony Stone, un alcohólico en recuperación estricto y emocionalmente distante que tiene el difícil trabajo de notificar a las familias militares sobre las bajas de combate. Ha sido asignado al mentor Will Montgomery (Ben Foster), un joven dañado recientemente, dado de alta del combate que se siente atraído por una viuda afligida. Es una pieza conmovedora y un tipo diferente de película de guerra, una que evita la heroicidad del combate para echar un vistazo aleccionador a las consecuencias. 2009; clasificada R.

5. 'Salvando al soldado Ryan' (Saving Private Ryan)

Steven Spielberg nunca ha sido un cineasta más visceral que cuando intentó capturar el horror del combate en la intensa descripción de media hora de la invasión de Normandía, que abre esta película devastadora. Seguimos a los Rangers del Ejército liderados por el Capitán John H. Miller (Tom Hanks) a través del campo de batalla y vemos lo que ve: soldados cayendo a izquierda y derecha, un hombre levantando su brazo cortado del suelo, y escuchamos lo que él escucha, nada, cuando una bomba le explota cerca. Todavía no hay nada igual. Y esa es solo la primera media hora de una película de casi tres horas sobre sacrificio, en la que Miller y su escuadrón buscan al Pfc. James Francis Ryan (Matt Damon), un paracaidista desaparecido en acción y el último hermano sobreviviente de una familia de militares que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Spielberg ganó un merecido Oscar al mejor director por su trabajo. 1998; clasificada R.

4. 'La delgada línea roja' (The Thin Red Line)

Las películas de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un año excepcional en 1998, y aunque "Saving Private Ryan" de Spielberg capturó la mayor parte de la atención, la primera película de Terrence Malick después de un paréntesis de 20 años, ha demostrado ser la obra de arte más impactante. Con un tiempo de ejecución de tres horas, una narración etérea y ningún argumento real para hablar, claramente no es para todos; Es difícil tanto en el tema como en la forma, y se aleja tanto de la corriente principal como el cine estadounidense, ya que sigue a un elenco conjunto de soldados americanos que luchan contra los japoneses en el Pacífico Sur. Incluso la guerra, aparentemente, puede ser poesía. 1998; clasificada R.

3. 'Los mejores años de nuestras vidas' (The Best Years of Our Lives)

Esta popular película de la Segunda Guerra Mundial fue una de las primeras en dejar a un lado las emocionantes heroicidades de la guerra, para enfrentar las consecuencias de la guerra. Nadie regresa igual, como lo descubren tres militares cuando regresan a sus vidas cotidianas en una pequeña ciudad de Estados Unidos y luchan por reajustarse a la vida civil. Es especialmente una lucha para Homer Parrish, un doble amputado que termina con ganchos para sus manos. Fue interpretado por Harold Russell, un doble amputado de la vida real y actor no profesional que había perdido las manos durante un accidente de demolición y entrenamiento en 1944. Russell recibió un Premio de la Academia honorario ese año por "traer esperanza y coraje a su compañeros veteranos". Pero lo hizo mejor al ganar el Oscar al mejor actor secundario, marcando la única vez que la academia ha otorgado dos Oscar por la misma actuación. 1946; No calificado.

2. 'Nacido el cuatro de julio' (Born on the Fourth of July)

La mejor película de Oliver Stone que le ganó su segundo Oscar por dirección y le dio a Tom Cruise su primera nominación. Cruise interpreta a Ron Kovic, un veterano de la guerra de Vietnam de la vida real, que regresa paralizado y traumatizado a un país en el que ya no puede confiar, mientras su familia horrorizada pregunta: "¿Qué te hicieron en esa guerra?". Es una actuación transformadora, el papel más exigente física y emocionalmente de la carrera de Cruise. Kovic finalmente se cura lo suficiente como para convertirse en un activista contra la guerra, pero es un largo y doloroso camino hacia la salvación, y una experiencia visual que lamentablemente es tan relevante hoy, como siempre. 1989; clasificada R.

1. 'El cazador de ciervos' (The Deer Hunter)

El reparto en este drama de la Guerra de Vietnam es asombroso: Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale y Meryl Streep, todos en su mejor momento, interpretando a Joes y Janes de clase trabajadora en el cinturón del óxido, viviendo antes de que los hombres se embarquen a Vietnam . Lo que encuentran allí es el horror de un tipo para el que nada en su educación podría haberlos preparado, sus atrocidades culminaron en una escena de ruleta rusa que no ha perdido nada de su potencia a lo largo de los años. Tampoco las transformaciones dolorosas de los hombres que sobreviven. 1978; clasificada R.

