El cantante tuvo que volver al hospital, debido a problemas con su presión arterial

Julio asegura que cualquier medida que se tome, es importante para cuidarse. (Foto: Cortesía)

El cantante Julio Preciado, compartió los motivos por los cuáles tuvo que volver a ser hospitalizado, después de que apenas hace unos días fuera dado de alta.

“Tuve un problema con la presión, por un medicamento que no me había tomado. Tomaron la decisión los médicos, tanto de Guadalajara, como de aquí de Mazatlán, de que se cambiara el medicamento, para que me estabilizara mejor, nada más estuve tres horas internado y bendito sea Dios, todo está bien”, señaló el cantante sinaloense.

Debido a que Julio es parte del sector más vulnerable a contraer Covid-19, compartió de qué manera se cuida.

“Quiero mostrarles un poquito de las reglas que estoy llevando aquí en mi casa. No nada más para mí, sino para toda la gente que me rodea, incluyendo mi familia. Las personas tienen que entrar aquí a la casa, colocarse todos los aditamentos: batas guantes, cubre bocas, cubre calzado, el gorro y los goggles, que también son muy importantes. Todo, mientras pasa el tiempo de la pandemia. Yo soy una persona con muchas posibilidades de contraer coronavirus, ¿por qué? por los problemas que tengo, una, soy hipertenso, padezco diabetes, obviamente ya tomamos en cuenta el ser gordito, y mi problema de trasplante de riñón que también hace que mis defensas bajen poco, a pesar de que tomó muchos retrovirales e inmunosupresores y todo eso que me ayuda a controlar un poquito lo que es mi problema, haciendo que mi riñón funcione al 100%”, indicó.

El cantante externó su preocupación por la gente que vive al día y que tiene que salir a trabajar.

“Traten de ayudar a la gente que no tiene dinero para llevarse un pan a la boca. Por favor ayuden, no les cuesta nada, por favor, no tiren su dinero, no lo malgasten, porque no sabemos en realidad cuánto puede durar este problema. Les mando un fuerte abrazo a todos y un saludo bien grande de su amigo Julio Preciado, gracias y que Dios los bendiga a todos”, puntualizó.

