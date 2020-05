CLOSE

Érik asegura que él y Andrea decidieron compartir, de forma natural, con su público, sus momentos felices, con los que creen, pueden corresponder al cariño que siempre les han tenido

Érik suma 37 años de carrera artística, que iniciara en 1983 al lado de Timbiriche. (Foto: Cortesía)

El amor y la honestidad con los que Érik Rubín y Andrea Legarreta han logrado cumplir 20 años de casados, ha hecho que el público los considere una de las parejas más estables del medio del espectáculo, ejemplo para muchos, sin embargo, el cantante confiesa que están lejos de tener un matrimonio perfecto, solo viven el día a día de su relación, con sus buenas, sus malas y sus peores, por ello, no está en sus planes un reality familiar, como lo han hecho otros artistas.

“La verdad es que no, tengo que decir "no" (pensar en hacer un reality de familia). Andrea y yo hemos tenido nuestras crisis, somos una pareja que al día de hoy, estamos juntos, pero no somos la pareja perfecta, la familia perfecta, cada quien tiene sus cosas, nuestros defectos de carácter, pero nos hemos enfocado en estar presentes para nuestras hijas, ver crecer a nuestra hijas y hemos logrado verlas realizadas y al día de hoy, tenemos unas hijas que se realizan en lo que hacen, y eso es en lo que nos hemos enfocado”, explicó.

En esta época, donde a través de las redes sociales, los famosos permiten al público asomarse a su intimidad, Érik asegura que él y Andrea decidieron compartir, de forma natural, con su público, sus momentos felices, con los que creen, pueden corresponder al cariño que siempre les han tenido, desde el inicio de sus carreras, a él desde niño, como miembro de Timbiriche y a ella como actriz de telenovelas.

“Me preguntaban hace un rato, que por qué compartía cosas tan íntimas, como los XV Años de Mía, y creo que a la gente le gusta vernos felices, a nosotros nos gusta compartir nuestros momentos de felicidad con el público, porque siempre nos han acompañado en nuestra carrera, desde que somos unos niños, cuando nacieron nuestra hijas, hasta ahora, que ellas están haciendo su propio camino. A quién no le guste, que no nos sigan en las redes, tan fácil como eso”, indicó.

Retoma su carrera como solista

Érik asegura que está obligado a reinventarse como cantautor y músico. (Foto: Cortesía)

Después de años de estar alejado de la escena musical como solista, Érik decidió retomar las riendas de su carrera con el sencillo “Aire y Fuego”, un tema con el que experimenta nuevos sonidos, pero manteniendo siempre su esencia.

“Estoy obligado a reinventarme constantemente, es una necesidad, a través de mis discos, de mi carrera, siempre me he dado esa licencia de poder jugar con la paleta de colores musicales que es tan grande, pero siempre con la esencia de Érik, que la gente reconoce.

“Generalmente, después de tanto tiempo de no lanzar un tema, la gente tiende a juzgar y debes de aprender a soltar, no siento que estoy disfrazado de nada, ni queriendo hacer algo que no soy, y eso me da la tranquilidad de saber que soy transparente“, puntualizó.

Este tema inédito, que marca su tan esperado regreso a la escena musical, es del propio Érik, en conjunto con Eduardo Bladinieres (producción y letra) y Gil Elguezabal (producción y letra), con quienes ha estado trabajando durante esta cuarentena.

CONÓZCALO

Érik confiesa que el amor y la honestidad ha sido la fórmula para lograr un matrimonio de 20 años, aunque asegura que no ha sido ni fácil, ni es perfecto. (Foto: Cortesía)

Érik Rubín

Nació un 30 de enero

Inició su carrera en Timbiriche

En 1993 se lanzó como solista con su álbum La Casa del Amor

En el 2000 se casó con Andrea Legarreta

La pareja tiene dos hijas Mía y Nina

