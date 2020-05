CLOSE

El actor confía en que las autoridades de Estados Unidos, lo declararán inocente

El actor Jorge Reynoso, asegura que es inocente de los delitos por los que lo acusa su hijastra Stefanía Alonzo, presuntamente ocurridos en 2006, cuando ella tenía 10 años de edad. (Foto: Cortesía)

El actor Jorge Reynoso, quien fuera acusado por Stefanía Alonzo (ex cuñada de Joan Sebastián) por conducta obscena, cuando ella era una menor de edad, espera que pronto las autoridades de Estados Unidos lo liberen de los cargos. Habrá que recordar que el actor fue acusado en 2019 y actualmente está libre bajo fianza, pero el proceso sigue abierto.

“Ahora con la pandemia, las Cortes (en Estados Unidos) se han retrasado, son de manera virtual, pero yo confío en las leyes norteamericanas y primero Dios, voy a salir libre de esta infamia", expresó el actor, a través de un audio que envío a los medios de comunicación.

Hace nueves meses, el actor, quien se encontraba en Monterrey, se enteró de la demanda que existía en su contra de parte de su hijastra, quien lo acusó de haberla tocado de forma obscena, cuando ella tenía 10 años, (actualmente tiene 24), lo que él niega y considera una infamia, por lo que asegura, por decisión propia, regresó de inmediato a Texas, para enfrentarse ante las autoridades.

“Estando yo en la Ciudad de Monterrey, se me avisó de la situación que había en contra mía; siendo un delito muy grave, hablé con mis abogados, los cuales me dijeron que si regresaba a Estados Unidos, iba a llegar al infierno y así fue, pero sabiendo yo que esto que era una calumnia, decidí enfrentar la situación con la frente en alto y la protección mi padre Jehová y mi Dios Todopoderoso, que no me ha dejado solo en ningún momento. Yo me presenté y fui arrestado en la frontera, como cualquier ciudadano, horas después, fui trasladado a la cárcel del condado Edinburg, en Texas, donde pasé la noche en una celda con personas acusadas de distintos delitos, en condiciones muy desagradables”, explicó el actor.

Al siguiente día, Reynoso cuenta que fue presentado ante un juez, quien tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones, pero también que él, en los 15 años que tiene de residir en Estados Unidos, ni siquiera tiene una multa de tránsito, le fijó una fianza que pudo pagar.

“A la mañana siguiente, fuimos presentados en la Corte, donde el juez me puso una fianza de 500 mil dólares, pero checando mi expediente, me dio una fianza de 250 mil dólares, más tarde fui traslado a la prisión federal, a esperar un día a que llegara la fianza, temprano por la mañana, por fin llegó, acompañada de un grillete con un localizador muy incómodo, que se me puso en el tobillo izquierdo y que lleva una llave especial, que no se puede abrir de ninguna manera", indicó.

Reynoso agregó, que él siempre ha mostrado intenciones de enfrentar los cargos, como marca la ley, porque es inocente y confía en que así lo reconocerá la justicia estadounidense, por lo que, incluso, cuando el grillete se abrió de forma inusual, él mismo se presentó a que se lo pusieran bien, lo que fue bien visto por el fiscal del caso, quien pidió al juez retirarle el grillete, al comprobar que el actor enfrentaría los cargos sin ningún problema. El juez aceptó y le regresó el pasaporte para viajar a México en las fiestas navideñas, con el compromiso de regresar, y así lo hizo.

“A tres semanas de mi salida, por la obra de un milagro que Dios me volvió a mandar, el grillete se salió, quedando libre mi tobillo por la tarde y toda la noche, por 14 horas. Me comuniqué con mi abogado, que me mandó a una oficina para que me lo volvieran a colocar y una semana después, pedí que fuera quitado el grillete porque te tiene muy limitado para moverte le expliqué al fiscal lo que había sucedido, sorprendido de que no me hubiera escapado y de mi acto de honorabilidad y confianza, le pidió al juez que me retiraran el grillete y que pudiera viajar a México para las fiestas navideñas si así quisiera y comprometiéndome a regresar, lo cual hice sin ningún contratiempo”, comentó.

El actor espera que pronto se resuelva su caso, ya que, asegura, es inocente.

