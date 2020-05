CLOSE

El actor reveló que enfrenta un proceso legal, tras ser acusado de violencia por su ex pareja, sin embargo, confía en que todo se resolverá a su favor

Christian Chávez pidió al público que cuando estén en una relación tóxica, como la de él, no tengan miedo a terminarla, aunque después haya consecuencias como el chantaje. (Foto: Televisa)

Después de que Christian Chávez fuera acusado por su ex novio, el maquillista Maico Kemper, de haberlo golpeado en la cabeza, el cantante confirmó que está atravesando por un proceso legal, del que espera salir absuelto, ya que es inocente, incluso, asegura que terminó esta relación, por amor propio, ya que era tóxica.

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado, que se va a arreglar por las vías legales. No quiero difamar a nadie, porque no está en mi esencia, no es lo que busco, creo firmemente en la justicia y en la verdad”, expresó a través de un video.

Christian pidió al público que cuando estén en una relación tóxica, como la de él, no tengan miedo a terminarla, aunque después haya consecuencias como el chantaje.

“Las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo, si no alzas la voz desde un principio. Aunque tengan miedo, aunque los chantajeen, no regresen a una relación que los esté destruyendo o que los hace menos”, indicó.

El actor aclaró que la relación terminó, porque no iba a permitir que lo chantajearan.

“Es algo que se debe de parar, yo estoy pasando por este proceso, porque en este momento de amor propio, decidí: “no, no voy a caer en esto” y no caer en chantajes”, puntualizó.

