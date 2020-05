CLOSE

La cantante acude a Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda y que pronto pueda volver a ver a su hijo Emmanuel

Ninel está consciente que López Obrador tiene problemas grandes que resolver como la pandemia de Coronavirus, pero confía que le ayudará a recuperar a su hijo. (Foto: La Voz)

Desesperada por no poder ver a su hijo, Ninel Conde acudió a Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza sus conferencias mañaneras, para pedirle ayuda, ya que su ex pareja Giovanni Medina, presume relación con miembros de su gobierno para quitarle a su hijo.

“Le estoy informado a nuestro presidente, lo que está sucediendo, con número de expediente y con toda la situación, que este señor Medina, utiliza de bandera, tanto a su gobierno como a sus funcionarios, que sólo le pido que se apegue conforme a derecho, sin ningún privilegio o relaciones personales o de trabajo con el padre de mi hijo, ya son casi tres meses y estoy desesperada por no tener a mi hijo, quiero abrazarlo, tenerlo, ya es mucho tiempo”, comentó la actriz.

Aún cuando Ninel sabe que López Obrador tiene problemas que resolver como la pandemia que se vive en el mundo, confía que le ayudará.

“Él es un hombre humano que ve por los desvalidos y por los más necesitados, yo soy una madre que está siendo abusaba por el padre de su hijo”, señaló.

La actriz le recordó a Giovanni las veces que le ayudó, porque él no tenía dinero.

“Se le olvida y lo niega, pero tú sabes Giovanni Medina, cuando yo te metía dinero a la bolsa para pagar el tag, porque no tenías dinero ni para pagar la gasolina, y yo lo hice de buena fe y que Dios te perdone, porque hay un Dios Justo”, indicó.

Al mismo tiempo, la actriz negó que ella le haya pedido otro hijo a Giovanni para que su relación se arreglara.

“Todo lo saca de contexto, él dice que los mensajes son de enero y son del año pasado, él me preguntó ¿qué necesitas para estar conmigo y sentirte tranquila?, y yo le presentaba un proyecto de vida ideal para mí, y no le pedía un hijo, yo no me iba atar a otra cadena con este señor, para que me quite dos hijos en lugar de uno, no, no estoy loca”, puntualizó.

