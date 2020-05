CLOSE

La actriz confesó que perdió un bebé, mientras estaba casada con Luis Ernesto Franco

Marimar aún no decide si volverá a embarazarse, pero de hacerlo, le gustaría en el seno de una familia, no se ve como madre soltera. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Como pocas veces lo hace, Marimar Vega compartió en una plática con su amiga Rossana Nájera, que perdió un bebé, mientras estaba casada con Luis Ernesto Franco.

“Cuando me casé, sí lo contemplé (el ser mamá), lo intenté, después, perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo que pierde bebés, no se atreve a hablar de eso; después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”, expresó la actriz de 36 años de edad.

Aunque en algún momento tuvo claro que no quería ser madre, ahora que se encuentra en una relación con Horacio Pancheri, está dudando.

“Empiezas a tener otra relación, a tener la ilusión de formar una familia y yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca, será, pero, como por decisión, mamá soltera no, a mí, si en algún momento se me antoja ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos, sería así”, señaló.

Debido a su indecisión de querer o no ser madre, la actriz decidió congelar sus óvulos, algo que no fue fácil para ella, porque es un proceso difícil, que la sumió en una depresión, quizá porque, dice, la carga hormonal es muy fuerte.

“Hace un año, exactamente cuando nació mi sobrino, Zuria (su hermana) me invita a su parto; y justo antes de que me invitara, yo ya había tomado la decisión de congelar mis óvulos y son de esas decisiones como “muy Marimar “, que la hice a la loca, como de ‘¡Ah sí, los voy a congelar!’, como si fuera algo sencillo y el proceso fue durísimo, a mí me pegó muchísimo el proceso de la congelada de lo óvulos, porque justo se atravesó el parto de Zuria y claro, al final, ver a tu hermana pariendo, con su esposo y la familia feliz, y yo estando ahí, como la tía, tomando el video, me conflictuó muchísimo, como si estuviera mal, la tía tomando el video, y me fui a terapia. Y yo dije: si yo voy a ser ”la tía Marimar”, bueno, pero pasa el Día de las Madres y me pregunto si ya es definitivo que no podré, y estoy en ese proceso”, indicó.

