CLOSE

Aunque a través de esta herramienta, Montserrat ha descubierto que hay proyectos que podrían trabajarse de esta manera

Montserrat Marañón tendrá un papel estelar en la telenovela “La Mexicana y el Güero”, producción de Nicandro Díaz. (Foto: La Voz)

Debido a la contingencia por el coronavirus, los actores de la telenovela “La Mexicana y el Güero”, se han válido de la tecnología, para ensayar sus personajes, lo que tiene muy satisfecha a Montserrat Marañón, quien forma parte del elenco estelar de esta producción de Nicandro Díaz, que protagonizarán Itatí Cantoral y Juan Soler, misma que está programada para estrenarse en Televisa, en el último trimestre del año.

“Estamos ensayando los guiones, trabajando poder entrar de lleno con el personaje, en cuanto nos digan. Estamos teniendo ensayos grupales por zoom, hacemos las lecturas de los guiones que nos van llegando y de está forma estamos haciendo un ejercicio para no soltar el proyecto y lo siento muy positivo poderlo hacer desde casa”, indicó la actriz.

Aunque a través de esta herramienta, Montserrat ha descubierto que hay proyectos que podrían trabajarse de esta manera, y en este momento les ha sido necesario, ideal y muy útil, en el caso específico de esta telenovela, considera que sí es importante el ensayar personalmente para retroalimentarse.

“Hay ciertos proyectos que deberían de quedarse así, nos damos cuenta que no es necesaria tanta junta, tanto movimiento, aunque hay ciertos ensayos que sí se viven mejor en vivo, en “La Mexicana y el Güero” me encantaría que fuera en vivo, no es lo mismo que se siente cuando estás con un actor, es otra energía, pero mientras podemos salir, esto es una buena herramienta”, indicó.

En esta historia, la actriz será la mejor amiga de la protagonista.

“No puedo adelantar mucho pero es un personaje que acompañará a la protagonista, será su cómplice ”, señaló.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/19/montserrat-maranon-ensaya-la-mexicana-y-el-guero-por-zoom/5214955002/