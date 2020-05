CLOSE

El cantante expresó que por motivos legales, no hablará sobre el conflicto que enfrenta con su ex, quien lo acusa de haberlo golpeado

Christian fue acusado de agresión, por su ex pareja. (Foto: La Voz)

Debido a las acusaciones que enfrenta Christian Chávez, de parte de su ex pareja, el maquillista holandés Maico, quien lo demandó por supuestamente haberlo golpeado en la cabeza con una botella, el ex RBD envió un comunicado, a través del cual asegura que, por motivos legales, no hablará sobre el tema.

“Quiero transmitirles que por temas legales, no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y a mi integridad”, explicó el cantante.

Aunque Maico acusa que Christian es violento y consume mariguana, el cantante expresó que se encuentra tranquilo.

“Puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y mi trabajo, sé que todo estará bien”, comentó.

Por recomendación de sus abogados, el cantante hablará del tema cuando se lo autoricen.

“Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo”, puntualizó.

