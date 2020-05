CLOSE

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, pudieron haber tenido COVID-19, porque padecieron síntomas muy parecidos, pero nunca se hicieron la prueba.

Chiquis es honesta, ella y Lorenzo pudieron haber padecido Covid-19, pero fue en enero, febrero, cuando no había mucha información de ello, por lo que no tienen forma de comprobarlo. (Foto: NBC Universo)

Luego de que Juan Ángel Rivera, hermano de Chiquis Rivera expresará en redes sociales que su hermana y su cuñado Lorenzo Méndez habían padecido COVID-19, la cantante lo aclaró.

“Lorenzo se enfermó y muy feo, como en enero, febrero, y luego yo me enfermé, no les puedo decir que sí (tuvimos COVID-19) porque yo no sabía nada en ese entonces, en enero, del Coronavirus”, indicó.

Chiquis señaló que los síntomas que tuvo Lorenzo, son muy parecidos a los del COVID-19.

“Basado en lo que sentía Lorenzo en ese entonces, yo tenía fiebre; a Lorenzo le dolía el cuerpo y no podía respirar, ahora lo que sabemos es que si uno tiene Coronavirus, estos son estos los síntomas, y dijimos: “pues a lo mejor lo teníamos”, pero no está confirmado”, indicó.

La cantante expresó que siempre ha sido honesta y que si no habló de ello, fue porque nunca supo si tuvieron COVID-19.

“No les puedo confirmar eso, porque nosotros nos enfermamos en enero, como mucha gente se enfermó”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/19/chiquis-rivera-aclara-si-ella-y-lorenzo-mendez-tuvieron-covid-19/5223960002/