El mentiroso medina, haciendo honor a su “nombre”, miente una vez más. . . . Ahora publicó un pedazo de “documento” sin fecha y sin firma. . . . NADA QUE EL MENTIROSO MEDINA EXHIBA es posterior al documento expedido el 13 de mayo por las autoridades (ver foto adjunta), el cual confirma sus agresiones y violencia ejercida en mi contra. . . Esta es otra evidencia que confirma su falsedad de declaraciones. . . Ahora el mentiroso no sabe ni mentir e intenta confundir. . . Cualquiera pensaría que fue escrito por él. PERO YA NO MÁS! ¡MENTIROSO! NO MÁS VIOLENCIA. #NOMÁSMENTIRAS #YATEDESCUBRIMOS #MENTIROSOMEDINA. Público esto sin autorización de mi equipo legal.