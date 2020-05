CLOSE

En plena cuarentena por el coronavirus que aqueja al mundo, Horacio estrenó su sencillo “Mi Error Favorito”.

Horacio es considerado el Rey Midas del regional mexicano. (Foto: Cortesía)

Sencillo, educado y siempre trabajador, así es como Horacio Palencia se mantiene ecuánime, aún cuando su carrera como cantautor, lo mantiene en la cima del éxito.

“Es una canción que escribí, produje y grabé en esta cuarentena que para nadie ha sido fácil, trato de mantenerme positivo ante las circunstancias. Creo que es el caso de muchas parejas que me escriben, muchos de ellos están en una relación tóxica, de co dependencia emocional, la escribí para que la puedan dedicar, para llorar… lo que quiera hacer la gente, espero que se convierta en las favoritas de la gente”, indicó.

Aunque Horacio se ha convertido en uno de los compositores predilectos de los artistas, confiesa que no es elitista al momento de dar sus canciones a otros artistas, ya que no se fija en el éxito o la fama que tengan aquellos que van a cantar sus temas, para el, lo más importante es la química, la buena de onda del artista con el que trabaje.

“Yo no me fijo tanto en nada de eso, ni en número, ni en egos, ni en nada de eso, no veo si es el grupo más taquillero del momento, simplemente, yo necesito estar contento con el artista que quiero trabajar”, indicó.

Horacio es uno de los compositores más consistentes dentro de las listas Billboard. (Foto: Cortesía)

“Fríamente no le he dicho a nadie: “no quiero trabajar contigo”, sí le he dicho: “ahorita no puedo, porque tengo mucho trabajo” y si me esperan, podemos darle seguimiento a lo que quieren hacer, porque me es imposible decirle a todo el mundo que sí, porque les estaría mintiendo, no me gusta mentir con nada que tenga que ver con mi trabajo, prefiero ser honesto y decir la verdad no, es que no me interese trabajar con ellos sino simplemente es por falta de tiempo”.

Negativas de los cantautores con fama a colaborar con quienes apenas comienzan, hay muchas, como fue el caso hace unos semanas cuando Christian Nodal rechazó el trabajar con Eduin Caz, sin embargo, Horacio nos cuenta que se rige de manera distinta, respeta a todos, trata de darles un espacio, pero tiene una agenda muy apretada, recientemente colaboró con el grupo Firme, a quienes considera uno de los máximos exponentes de la música Regional Mexicana

“Yo creo que los muchachos del grupo Firme son muy talentosos, es el grupo Regional Mexicano más caliente, en cuanto a entradas”, puntualizó.

CONÓZCALO

Luego de haber participado junto a Los Ángeles Azules en "Amor a Primera Vista", en la que también colaboran Belinda y Lalo Ebratt, Horacio Palencia vuelve con toda la fuerza del regional mexicano con el tema "Mi Error Favorito". (Foto: Cortesía)

Horacio Palencia

Nació el 4 de septiembre en el municipio de Rosario, Sinaloa

Es llamado el Cantautor Romántico”

A los 18 años consiguió que la Banda Santa Rosa de Guamúchil, Sinaloa, le grabara sus dos primeras canciones

En 2010 obtiene un premio SACM por su tema “Ya es muy Tarde”

El han grabado más de 200 temas, artistas y agrupaciones como: Alejandro Fernández, Bisbal, Yuridia, Belinda, Banda el Recodo, La Original Banda El Limón, Huracanes del Norte, Banda MS, Sebastián Yatra, Banda Cuisillos, Germán Lizárraga, Pablo Montero, Ninel Conde, Fidel Rueda, Lupillo Rivera y AK-7, entre muchos más.

Compuso “ Corazón Negro”, que interpretó Chavela Vargas, para la película “Salvando al Soldado Pérez”.

A lo largo de su carrera acumula más de mil canciones y cuenta con el récord de ser el artista más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores Latinos.

Registra 30 temas en el #1 de Billboard Airplay.

En 2012, de la mano de Universal Music, lanza su primer álbum ya como cantautor, titulado “Mis Canciones, Ustedes y Yo”.

