Elizabeth Gutiérrez asegura que ha aprendido a no darle importancia a los comentarios que existen alrededor de su relación con William Levy

Elizabeth y William tienen 18 años juntos. (Foto: La Voz)

Desde que Elizabeth Gutiérrez inició hace 18 años su relación sentimental con William Levy, cuando ambos participaban en el reality show “Protagonistas de Telenovela”, en Telemundo, se ha especulado acerca de la fidelidad del actor, sin embargo, con el tiempo, la protagonista de “El Rostro de Analía”, ha aprendiendo a ignorar los comentarios que giran en su entorno.

“Mucha gente puede crear una opinión de ti, pero no tiene nada qué ver con tu persona de verdad, hay que ser tú misma y no prestarle tanta atención a lo que la gente dice, porque al final del día, tú no le debes nada a nadie”, señaló la actriz en una plática con su amigo Alejandro Chabán.

Aunque los medios de comunicación siempre buscan saber más sobre su relación con Levy, la actriz asegura que no dará explicaciones a nadie de su vida privada.

Elizabeth está relacionada sentimentalmente con William desde 2002, cuando ambos participaron en el reality “Protagonistas de Telenovela”. (Foto: Telemundo)

“Yo no tengo qué hablar, ni dar explicaciones de nada, la vida sola va poniendo todo en su lugar", indicó.

Sobre la posibilidad de agrandar la familia, la actriz asegura que desde un principio, ella y William siempre pensaron solo en tener dos hijos.

“No, no, mi Ale, no, siempre quisimos dos, un varoncito y una niña, Dios es maravilloso y nos dio justo eso", puntualizó.

En estos 18 años de relación entre Elizabeth y William, no solo se han especulado las supuestas infidelidades del actor con actrices como Maite Perroni, Jackie Bracamontes y Ximena Navarrete, sus coprotagonistas en las telenovelas que grabó como exclusivo de Televisa, sino que también acerca de sus rompimientos, reconciliaciones y hasta de si se casaron en secreto, o no hay papel que los una, solo amor.

