El cantante contestó a Natanael Cano. quien lo insultó

Pepe no se queda callado ante los insultos de Natanael Cano. (Foto: Televisa)

El cantante Pepe Aguilar respondió a Natanael Cano, quien lo insulto por dar su punto de vista sobre la música actual.

“Todo surgió por una entrevista que me hizo 'El Escorpión Dorado', ahí dije que en estos tiempos abunda mucha música que está, pues, 'pinche' y hablaba de que en la época en que me tocó a mí de chavo, de tener 20 años, hace 30, había muchos artistas en todos los géneros, perrísimos y ahorita la verdad, pues no", expresó.

Lamentó que el cantante se haya ofendido por la entrevista que dio, pero aclaró que él no se refería a ningún género ni artista en específico.

“Hay un joven que canta música de esa que dicen de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. ¡Qué tan poca autoestima debes de tener, para que si alguien dice: “se debe dejar de hacer música fea”, pienses que están hablando de ti, qué autoestima tan bajita!", indicó Pepe.

A pesar de la actitud de Natanael, Aguilar le envió bendiciones.

“Que Dios te ayude, aunque seas grosero, consíguete un poco de educación y no estaba hablando de ti y si tú piensas que cuando digo que la música es fea, me refiero a la que tú haces, pues tienes un problema", puntualizó.

