CLOSE

El cantante recurre a pegamento para reparar su diente que se le cayó, debido a que no puede acudir al dentista por la cuarentena

La cuarentena obliga a Larry a reparar él mismo su diente, ya después dirá su dentista si hizo lo correcto. (Foto: Telemundo)

Debido a la cuarentena, Larry Hernández no ha podido visitar a su dentista, por lo que él mismo se reparó su diente, para no seguir sintiendo dolor.

“Se me acaba de caer un vinil, ahorita me está entrando el aire y me duele muchísimo, en esta cuarentena no puedo visitar a mi dentista, entonces tengo que hacer algo”, comentó.

El cantante explicó que para colocar su diente recurrió a un famoso pegamento.

“Esto es emergencia, voy a usar Kola Loca, no hay otra cosa, yo no soy dentista no tengo algo bien, de lo que usan para pegar los profesionales”, expresó.

Tras colocar de manera cuidadosa el pegamento en la pieza, el cantante finalmente logró su cometido y reparó su diente.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/12/larry-hernandez-se-repara-el-mismo-su-diente/3118755001/