Un hombre con gran parecido al cantante Juan Gabriel, apareció en redes sociales asegurando ser “El Divo de Juárez”

Los dimes y diretes que han envuelto la muerte de Juan Gabriel, volvieron a las redes sociales, con el video de un hombre con gran parecido a él. (Foto: Universal Music)

Desde la partida de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, hay personas que han asegurando que el cantante fingió su muerte, debido a que, supuestamente, solo sus hijos adoptivos pudieron ver su cuerpo y despedirse de él.

La polémica de que en verdad no está muerto, solo quiso apartarse de la fama, se reavivó cuando su ex manager Joaquín Muñoz, aseguró que el cantante está vivo y había fingido su muerte por temor a su hijo Iván Aguilera y su esposa Simona.

Todos estos dimes y diretes que han envuelto la muerte de Juan Gabriel, volvieron a las redes sociales, con el video de un hombre con gran parecido a él.

“Hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, porque todos ustedes saben que tuve que fingir mi muerte... pero ahorita no me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que es mayo 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño”, indicó.

El hombre que afirma ser Juan Gabriel, utilizó la canción de “Querida” de fondo para enviar su mensaje.

“Yo estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad de todo”, expresó el hombre.

