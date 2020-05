CLOSE

Con “Amor de mi Vida”, Maluma retomó el romanticismo con el que soñaba componer sus canciones cuando era niño.

Con el éxito, Maluma confiesa que había olvidado cuales eran sus prioridades de niño, por ello, quiso volver a lo más simple. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Estos días de cuarentena en casa, le han servido a Maluma para reflexionar sobre lo que se está viviendo y saber que el amor es el motor que mueve al mundo, sentimiento que refleja en su tema “Amor de mi Vida”.

“Quiero que la gente se fije en lo básico, a veces se nos olvida el amor que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras parejas; inclusive, a nuestros animalitos. Y ese es el mensaje que quiero dar, el amor es el motor de este mundo y es lo que nos va a mover siempre”, señaló el cantante colombiano.

“Siempre me gustó escribir este tipo de canciones románticas, este tipo de baladas. Me acuerdo que pasaba todos los días escribiendo este tipo de música; así que nada, me inspiré mucho y pensé en ese Maluma soñador, en ese Maluma niño que soñaba con convertirse en una estrella mundial de la música latina”, indicó.

Con el éxito, Maluma confiesa que había olvidado cuales eran sus prioridades de niño, por ello, quiso volver a lo más simple.

Maluma extraña abrazar a sus abuelos. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

“Está canción surge en un momento especial en el cual estaba pasando por una momento de rabia y tristeza, y ese ha sido, donde encontré la inspiración para escribir ‘Amor de mi Vida’, porque me di cuenta que mis prioridades habían cambiado un montón y quise volver a lo básico: al amor, volver a mi familia, volver a mi hogar, y por eso escribí esta canción, que es muy especial”, señaló.

Este tiempo de estar alejado de su familia, también le ha servido para valorar más el amor de sus seres queridos, así que lo primero que hará, una vez que pase la cuarentena, será visitar a sus abuelos, a quienes anhela poder abrazar.

“Lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena, es ir a visitar a los abuelos; por todo este momento que estamos pasando, mis abuelos están encerraditos en su departamento, llevan más de un mes ahí y los he pensado mucho y también a raíz de mi canción ‘Amor de mi Vida’ y todo el video en el que se han involucrado esos personajes mayores, me hace pensar mucho en mis abuelos”, puntualizó.

CONÓZCALO

Maluma estrena “Amor de mi Vida”. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Maluma

Nombre real Juan Luis Londoño Arias

Nació el 28 de enero en Medellín, Colombia

Saltó a la fama en el 201, con temas como “Farandulera” y “Carnaval”

Su segundo álbum de estudio se titula Pretty Boy, Dirty Boy, fue número 1 del listado principal de álbumes latinos de Billboard

En el 2015 lanzó su línea de ropa

Ha grabado cuatro álbumes de estudio, el primero Magia, en 2012; el último 11:11, en 2019

Ha colaborado con artista como Madona, Thalía, Ricky Martín y Shakira.

