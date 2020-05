CLOSE

"Encerrados", le ha permitido al actor combinar a la perfección su capacidad actoral con su parte creativa, ya que ideó la forma de desarrollar su escenas.

Jonathan Islas protagoniza la serie “Encerrados”, original entre México y España, grabada en plena pandemia del coronavirus, producida por Inwoo Films. La serie de 40 capítulos ya esta disponible en YouTube. (Foto: Cortesía)

En medio de la pandemia del coronavirus, al actor mexicano Jonathan Islas le propusieron protagonizar la serie “Encerrados”, que se estrenó hace unos días en YouTube y que narra cómo vive la gente en está cuarentena.

“Es un proyecto que se graba desde nuestra casa y se edita en España, es hablar de la pandemia desde la comedia, a mi me fascina la comedia y le entré con los ojos cerrados, además de que encerrado, también me he dado cuenta que podemos hacer muchas cosas”, señaló el actor

Este proyecto, Jonathan le ha permitido combinar a la perfección su capacidad actoral con su parte creativa, ya que ideó la forma de desarrollar su escenas.

“Es un proyecto que se graba con celulares, al principio me preguntaba cómo le iban a hacer para que encajara todo, porque somos 12 actores los que participamos, y hay que agregarle que en esta ficción, yo tengo una novia y un amante. La otra vez hablaba de eso, de que nosotros los actores nos dedicamos hacer el personaje y ahora ha sido un aprendizaje, porque tienes que ser creativo, porque solo tienes tu teléfono y tienes que idear la forma de grabar, también estamos ideando, creando y dirigiendo”, indicó.

Aunque en un principio le fue difícil el estar encerrado en esta cuarentena, ahora ha aprendido a disfrutar este tiempo a solas.

“Yo siempre estoy fuera de la casa, iba al gimnasio, veía lo de otros negocios que tenía y ahora estoy en casa todo el tiempo, lavo platos, ordeno tenis, me pongo a lavarlos, estoy tomando clases de guitarra, me gusta pintar y también lo estoy haciendo… te das cuenta que puedes hacer muchas cosas, a las que antes no les habías puesto atención”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/11/jonathan-islas-aprovecha-su-encierro/3112222001/