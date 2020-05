CLOSE

Montserrat Marañón agradece poder entretener en esta cuarentena con “Las Noches con Monina Mistral”

Montserrat está encantada de llevar entretenimiento teatral, a través de las redes sociales, en este confinamiento por la pandemia de coronavirus. (Foto: La Voz)

Debido a que los espacios teatrales se vieron obligados a cerrar por la pandemia, la actriz Montserrat Marañón, se siente agradecida de poder llevar, a través de las redes sociales, entretenimiento a los hogares con la innovadora puesta “Las Noches con Monina Mistral”.

“La verdad, lo veo como una gran oportunidad de mandarle bienestar al público, dada a esta encerrada que tenemos, me parece una oportunidad de poder hacer esto y llevar teatro a los hogares, a través de las redes”, indicó la actriz, quien ha alcanzado gran reconocimiento en el género de comedia, con su participación en la serie de televisión “María de Todos los Ángeles”.

Para Montserrat, una actriz con una disciplinada formación teatral, el poder interpretar a Monina Mistral, ha sido un reto, ya que ha tenido que enfrentarse en entrevistas, a grandes personalidades.

Montserrat está encantada de llevar #TeatroEnCasa en esta cuarentena a través de la puesta "Las Noches de Monina Mistral". (Foto: Cortesía)

“Yo no soy entrevistadora, tengo formación de actriz, pero en cuanto me veo en pantalla, me puedo relajar de la presión. El formato (“Las Noches con Monina Mistral”), dado que es una entrevista, queda muy bien en pantalla, y me parece una oportunidad de oro, acercar a la gente que no lo puede ver en teatro.

“Interpretar a Monina ha sido bien difícil, es de las cosas más tremendas que me ha tocado hacer en mi carrera, cada show me enfrenta a una personalidad que me impone, es un arma de doble filo, hay que ser muy sensible para no hacer un comentario que pueda agredir a alguien”, comentó.

Este viernes a las 20:00 horas “Las Noches de Monina Mistral”, tendrá como invitados a Susana Zabaleta, Maite Perroni, Benny Ibarra, Marina García y Mauricio García, a través del IG @NocturnoTeatro y @TeatroMilan_ForoLucerna.

En el papel de Monina Mistral, Montserrat Marañón entrevista a diversas personalidades, en un divertido show teatral, que ahora se puede disfrutar a través de las redes sociales. (Foto: Cortesía)

