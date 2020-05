CLOSE

La actriz es la primera mexicana en ser nominada a 3 premios de teatro de N.Y.k: Drama Desk, The Drama League Awards y Lucille Lortel

En la obra “The Way She Spoke", Kate interpretó catorce personajes diferentes, lo que le valió el ser nominada en estos tres premios. (Foto: La Voz)

La actriz Kate Del Castillo es la primera mexicana en ser nominada a tres premios de teatro de Nueva York, Drama Desk, The Drama League Awards y Lucille Lortel gracias a su actuación en la obra “The Way She Spoke".

La puesta se presentó a las afuera de Broadway, en el teatro Minetta Lane.

En esta puesta, la actriz interpretó catorce personajes diferentes, lo que le valió el ser nominada en estos tres premios.

La obra fue dirigida por Jo Bonney, escrita por Isaac Gómez y producida por Audible, y aborda los feminicidios sistemáticos de Ciudad Juárez, en el norte de México.

Kate ha actuado en más de veintisiete películas, once obras de teatro y nueve telenovelas, desde que inició su carrera a los nueve años.

