Dolida por las declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía aseguró que la cantante nunca ha sido una madre para ella

Frida asegura que nunca inventaría nada para victimizarse por fama. (Foto: La Voz)

Ante las declaraciones de Alejandra Guzmán, su hija Frida Sofía lamentó, a través de otro video, que la relación entre ella y su madre se haya convertido en una guerra, y le reclama fuertemente, que en realidad ella nunca ha sido su madre, la calificó de mentirosa y advierte que va a escribir todo lo que ha sido su vida y ya cada quien hará su propio juicio, independientemente de a quien admiren.

“Les juro que me duele tener tanto odio. Es un veneno al alma y lo que más me duele es que, en realidad, se ha vuelto una guerra entre madre e hija. A toda la gente que le han inculcado que madre solo hay una, que los platos sucios se lavan en casa. Sí, cuando tienes una casa y una madre. Pero una cosa es ser madre y otra cosa es parir. Y se los juro que lo defendí toda mi vida. Entonces que ella salga con su cara así... para decirme enferma mental. Me gustaría ir a una evaluación psicológica, psiquiátrica, pero las dos”, expresó Frida.

Molesta por las declaraciones de su madre, Frida aseguró que Alejandra jamás la ha visto como una hija.

“Yo sé que nunca he sido su hija, siempre me reclama así: “¿por qué compites conmigo?”, así como ella, juró por Dios y pone las manos en el fuego, yo juro por... es que no tengo nada por quien jurar, Philipe (su perro), que es mi vida, mi gordito”, indicó.

Pidió al público que antes de juzgarla escuchen su historia.

“Déjenme contar mi historia y después, abran la boca. No me importa que me odien, literal, pero escuchen la fucking historia y después decidan. Si no lo digo, lo voy a escribir y si no lo escribo, lo voy a pasar. He documentado tantas cosas, porque sabía que nadie me iba a creer... voy a mostrar pruebas y lo voy a hacer perfectamente para que no se me vaya ninguna cosita”, indicó.

Cabe señalar que la socialité mexicana Beatriz Pasquel, esposa de Pedro Moctezuma, padre de Frida Sofía, señaló que no es verdad que Frida los haya agredido físicamente, como dijo Alejandra Guzmán en su video, por el contrario, aseguró que Frida no miente, hablan diario con ella y la apoyan incondicionalmente, porque tienen una relación maravillosa con ella y están orgullosos de verla bien y admiran su valentía y entienden que quiera hablar de sus experiencias de vida, porque esa es su forma de sanar.

