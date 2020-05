CLOSE

La cantante aprovecha la cuarentena para enfocarse en su música y seguir componiendo.

Melissa participó en dos ediciones de La Voz México. (Foto: Cortesía)

La amistad que tiene desde hace años con Kalimba, hizo que Melissa Galindo firmara bajo el sello discográfico ArkRecords, propiedad del cantante, mediante el cual lanzó su sencillo “Te Advertí”.

“Los conozco hace como unos 8 o 9 años, desde ese entonces platicamos para hacer unos demos, componer, pero por proyectos distintos de ambos, no se pudo; yo, en ese momento, entré a La Voz México y luego hice teatro musical, pero finalmente, estamos trabajando”, indicó la cantante sinaloense.

“Te Advertí” es un tema compuesto por Melissa Galindo, en colaboración con SAAK y Yhezid.

“La compuse hace cuatro meses, nos pareció un tema con muy buena vibra, tiene una energía muy cool”, comentó.

Respecto a su paso por La Voz México, donde lo intentó dos temporadas, Melissa señaló que aún cuando no mantiene contacto con sus coaches, considera que el haber formado parte de este reality, fue una gran impulso a su carrera.

“Yo no me hago expectativas con nada, sí me ayudó estar en La Voz, desde la primera temporada en la que estuve, que tuve como coach a Miguel Bosé, se empezaron a formar clubs de fans y me empecé a dar conoce. De las dos ediciones en las que estuve, con la que más tuve contacto es con Laura Pausini, porque me invitó a cantar. No tengo contacto con mis coaches, porque no soy de las personas que me gusta molestar, quedó algo lindo”, indicó.

Estos días de cuarentena en casa, le han servido a Melissa para seguir componiendo y trabajar en su show.

“Yo soy muy hogareña y estoy haciendo cosas que no podía hacer con la rutina, estoy ensayando para mis show tratando de tomarlo de la mejor manera, componiendo, estoy muy enfocada en mi música”, indicó.

