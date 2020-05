CLOSE

Alejandra Guzmán responde a su hija Frida Sofía, tras las acusaciones que le hizo.

Alejandra asegura que ella jamás ha mentido acerca de su vida y sus acciones, buenas, malas o equivocadas, las ha enfrentado y resuelto, por lo que lamenta que su hija no quiera ni escucharla. (Foto: La Voz)

Cansada de los ataques de su hija Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán, lamentó que su hija le guarde tanto resentimiento, y salió a defenderse, después de que una revista publicara una entrevista en donde Frida aseguraba que su madre se drogaba frente a ella y en algún momento también la invitó a consumir drogas.

“Es el momento de que yo hable y diga todo lo que no he tenido o no he pedido y durante tantas operaciones, Frida jamás ha estado a mi lado... también cuando se pide, hay que dar, pero he aprendido a vivir así, a vivir sola, a vivir con este dolor tan grande, porque es mi hija, porque la amo, porque la quiero ver feliz… es duro ver a un hijo con tanto resentimiento”, expresó la cantante, a través de un video.

Para Alejandra, los últimos meses han sido devastadores en la relación con su única hija, ya que ella se ha dedicado a acusarla públicamente de supuestas conductas y actos deplorables, como el haberse relacionado con su novio Cristian Estrada, lo que provocó que decidiera abortar, situación que Alejandra desmiente y asegura que jamás sería capaz de algo así.

“Yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos algo tan bajo como lo que se me acusa y es totalmente falso, pongo las manos al fuego, porque yo no miento. Yo no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría porque no es mi sangre, ni me nace del corazón todo eso por lo se me está causando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí, lo puedo jurar por todos mis fans que me aman, que me apoyan, de ninguna manera, Frida no quiere escucharme, no quiere saber más de mí”, señaló.

La cantante recordó cómo ella luchó por sus sueños, por lo que espera que Frida lo logre, sin utilizarla como bote de basura.

“Espero que ella también un día logre todos sus sueños, pero eso no quiere decir que yo sea su bote de basura, no significa que la gente no sepa que puedo tener errores y los he tenido pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre, pero ella no me permite acercarme… hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella ha tomado decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años, yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero creo que todas las mamás solteras sabemos que es la única opción para poderlos sacar adelante”, puntualizó.

