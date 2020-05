CLOSE

La cantante aclara que su problema de salud, no está relacionado al Covid-19

Aída está enferma, pero aclara que no es nada referente al Covid-19, como se ha especulado. (Foto: La Voz)

Luego de que Aída Cuevas cancelara el programa “Martes de anécdotas” por problemas de salud, la cantante dejó claro que no se debe a que padezca Covid-19.

“Tengo un problema menor de salud (nada relacionado con Covid-19) el cual no quise hacer público. Como no me encuentro con el ánimo suficiente y quiero enfocarme a cuidar mi salud y sentirme bien, fue que decidí cancelar el programa”, escribió la cantante en sus redes.

Para evitar especulaciones sobre su salud, Aída quiso ser ella misma, quien aclarara cómo se ha sentido, debido a que se empezaron a especular cosas que no son ciertas.

“Muchos se estaban haciendo ideas que no son o han empezado a esparcir rumores“, indicó.

Agradeció a todos aquellos que han mostrado su preocupación por su estado de salud.

“Muchos de ustedes han estado escribiendo y llamando... les agradezco profundamente sus muestras de cariño”, indicó.

