El actor tuvo que asistir al hospital, debido un fuerte dolor.

El protagonista de la telenovela “Te doy la Vida”, narró que el dolor que presentaba fue tan fuerte que creyó que era apendicitis, por lo que corrió al hospital, donde le harán estudios. (Foto: La Voz)

El actor José Ron canceló un enlace en vivo, debido a que le dio un fuerte dolor en el abdomen, que lo obligó a ir al hospital.

“Quiero disculparme, porque no pude estar con ustedes hoy en el en vivo que teníamos a las 4 de la tarde… pero me tuve que ir al hospital, me empecé a sentir mal y no lo pensé dos veces y me fui para allá…”, explicó.

El protagonista de la telenovela “Te doy la Vida”, narró que el dolor que presentaba fue tan fuerte que le preocupó.

“Empecé con un dolor medio raro en la parte como del abdomen, del lado izquierdo, como abajito. Me asusté mucho, pero temprano en la mañana, se me pasó, y dije: “ok, no es nada”, continué con mis actividades del día y cuando me estaba bañando para conectarme con ustedes, me volvió a dar y me volví a asustar. No quise esperar, quise prevenir, quise ir al doctor, quise irme al hospital y ver bien qué era lo que tenía”, señaló.

Afortunadamente, el actor se encuentra bien, aunque deberá de hacerse más estudios.

“Pensé que podía ser como apendicitis o algo así. Afortunadamente yo estoy bien, me dieron medicamento, tengo que hacerme como unos estudios, ya saben, todos los procedimientos, pero bueno, aquí estoy…”, puntualizó.

