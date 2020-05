CLOSE

La familia se ha valido de la cuenta en Twitter del cantante mexicano, para informar de su proceso clínico.

La comunidad artística mexicana se ha unido en oración y buenos deseos para la pronta recuperación de Yoshio. (Foto: La Voz)

Desde hace unos días, el cantante Yoshio se encuentra hospitalizado en estado crítico, tras presentar síntomas de Covid-19, informó su esposa Marcela Hernández, quien narró cómo se fue deteriorando muy rápidamente la salud de su esposo.

“En 24 horas, las personas se pueden deteriorar de una forma terrible, por lo que decidimos internarlo; lo llevé al hospital y entró de inmediato a terapia intensiva, ya no tuve tiempo de despedirme, no pude entrar, estamos en cuarentena y ya nos mandaron a hacer la pruebas en casa, toda la información (sobre su salud) es por teléfono, está intubado, grave y solo esperar que no avance el tema pulmonar”, indicó.

La familia se ha valido de la cuenta en Twitter del cantante mexicano, para informar de su proceso clínico:

“Yoshio continúa en estado crítico, intubado, sedado sin ningún cambio hasta el momento. Agradecemos todas sus oraciones. Este es el único medio para informarles sobre su estado de salud y así dejar la línea telefónica libre para reportes médicos ¡Muchas gracias! Atte. La Familia”.

La esposa del cantante aseguró que aún cuando desde marzo ha estado sin salir de casa, respetando la cuarentena, empezó a presentar síntomas que conforme pasaron los días se fueron agravando.

“Este virus es terrible para la gente que de verdad no cree, no puedo entender cómo es. Nosotros estamos guardados desde el 15 de marzo, Yoshio desde antes, desde el 10, ya no salió para nada, tomó las preocupaciones, no salimos, nadie entraba a la casa, el súper se desinfectaba, hasta los zapatos, no vamos a casa de nadie, Yoshio no salió, si salió dos veces fue porque lo lleve al doctor, ya que hace como diez días le dio una diarrea muy fuerte, que serán como 7 , 8 veces y fiebre muy alta, un solo día, luego estuvo cuatro días bien. Hizo un concierto en vivo desde casa y cuando terminó la transmisión, en su cuerpo algo sucedió y le vino una fiebre de 40, horrible, como que se volvió loco su cuerpo“, señaló.

El cantante a pesar de todos los síntomas que presentaba se rehusaba a internarse.

“Su doctora le mando antibiótico inyectado y dijo que era una salmonela, porque nada más tenía diarrea y fiebre

El jueves empezó a oxigenar muy poco, volví a hablar a la ambulancia, pero no se quiso ir. El viernes le hablo para llevármelo y no quiso y dijo: “no estoy tan mal”, y le dije: “tenemos que irnos quieras o no” y no quiso”, indicó.

Finalmente, después de hablar al 911, le dijeron al cantante que era necesaria la hospitalización, sin embargo, su salud ya se había deteriorado bastante.

“El sábado le hablé al 911 y le dije: “no te voy a pedir permiso, te tengo que llevar al doctor” y en cuanto lo vio en conferencia el doctor, me dijo “te mando una ambulancia y es urgente internarlo”, puntualizó la señora.

Con 40 años de carrera artística, Yoshio, mexicano de ascendencia japonesa, es considerado como una de las mejores voces mexicanas, famoso principalmente en los años 80, en los que alcanzó la cúspide de su carrera con exitosas participaciones en el Festival OTI, al lado de Yuri, Lupita D´Alessio, Emmanuel, Manoella Torres, Gualberto Castro, entre muchos más. Sumó grandes éxitos como “Reina de Corazones”, “Lo que Pasó Pasó” y “Cómo fue”.

El mismo día en que se agravó, participó en un concierto virtual llamado “#ConciertosUnidosEnCasa”, donde logró una gran audiencia de fieles admiradores, quienes le enviaron muchos comentarios, según quedó registrado en sus redes sociales.

