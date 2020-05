CLOSE

La actriz, quien suma un gran número de seguidores por sus videos en Tik Tok, negó que gane millonaria suma.

Érika ha sabido combinar a la perfección, su buen carácter con sus habilidades histriónicas para la comedia, lo que la ha llevado a ser “La Reina del Tok Tok”. (Foto: Televisa)

Tras convertirse en “La Reina de Tik Tok”, Érika Buenfil negó que perciba 50 mil dólares por los más de cinco millones de seguidores que tiene en esa plataforma, como especuló una revista.

“Hola, hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa, no digan cosas que no son ciertas”, escribió la actriz.

Érika, quien recientemente recibió la certificación de la plataforma por sus cinco millones de seguidores, que cada día se incrementan, gracias a sus divertidos videos, explicó que su incursión en esta plataforma, fue inspirada por su hijo Nicolás, quien la ha apoyado a experimentar en todas las plataformas.

Antes de Tik Tok, Érika abrió su canal en YouTube “Sazonando con la Buenfil”, donde igualmente, sus videos de cocina, son un éxito total.

La actriz ha platicado, que luego de perder su exclusividad en Televisa, y con el teatro no caminando tan bien, pasó por momentos de incertidumbre, pues aunque ha sido ahorrativa a lo largo de su exitosa carrera como artista, es madre soltera y es el único sostén de su hijo que es adolescente, y que fue precisamente él, quien la animó a hacer videos para distintas plataformas, aprovechando que gracias a las telenovelas, tiene una gran cantidad de admiradores en todo el mundo.

Y así, sin saber nada de videos, pero apoyada y orientada por su hijo, empezó de nada, pero paso a paso, se ha ido profesionalizando más, hasta llegar a ser considerada “La Reina del Tik Tok”, Su canal “Sazonando con la Buenfil”, ya suma más de 300 mil seguidores.

