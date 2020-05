CLOSE

Frida Sofía reveló que madre Alejandra Guzmán no le deposita dinero, ni paga su seguro médico.

Muy lejos se ve la reconciliación de Frida Sofía con su madre. (Foto: La Voz)

Molesta por tener que aclarar que su madre Alejandra Guzmán no la mantiene como se aseguró en una revista, Frida Sofía reveló que los representantes de la cantante, son quienes la drogan y le roban su dinero.

“Está gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa y dicen que me da 12 mil dólares al mes, que me tiene vigilada, que tengo seguro o no, esta gente me canceló mi seguro, ya lleva dos años, y esta gente también se dedica a mentirle a mi mamá, porque si no está enterada, o piensa mi mamá que me está llegando un dinero, está muy equivocada, hay que enseñar pruebas de eso, porque yo no he recibido ni un centavo, Guillermo Carbajal y Cinthia Velarde se han encargo de hacerme mierda la vida y les ha salido, pero no tan bien, porque sigo aquí”, indicó la hija de la Guzmán.

Aunque Alejandra ha expresado que está libre de drogas, Frida asegura que es eso es completamente falso.

“Se mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo, porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste, porque ya ni la conozco”, comentó.

Frida Sofía lamentó que su madre confíe ciegamente en Guillermo y Cinthia.

“Igual y mi mamá no sabe ni la mitad de esto, de lo que está pasando, pero lo que si sabe es que perdí a mi bebé y digo que lo perdí y sí me tomé una pastilla para abortar, pero pónganse en mi lugar ¿qué hubieran hecho si el padre de su supuesto hijo, está abrazado ahí, llevándole mariachi a tu mamá? Mi mamá intoxicada, yo creo que no se acuerda, pero las personas que le ponen ahí la droga y el alcohol, que le aplauden, que le dicen si a todo, son estas ratas de Guillermo Carbajal y Cinthia”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/05/01/frida-sofia-asegura-que-su-madre-no-la-mantiene/3049655001/