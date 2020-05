CLOSE

La cantante niega que sus managers la mantengan drogada y le roben, como asegura su hija

Alejandra espera que su hija encuentre paz. (Foto: La Voz)

Antes las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía de su madre Alejandra Guzmán y de sus managers Cinthia Velarde y Guillermo Carbajal, a quienes acusó de robarle y mantenerla drogada, la rockera salió en defensa de sus empleados y deseó que su hija esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres.

“Soy un persona que no oculto mis errores, ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud. Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo. Yo manejo el dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario”, expresó la cantante a través de un comunicado.

Sobre los señalamientos que le ha hecho su hija, de haber mantenido una relación con su ex, Cristian Estrada, la cantante dejó claro, que jamás se relacionó sentimentalmente con él.

“Sobre el joven Cristian, les reitero que jamás tuve algo que ver con él, ni mi amigo fue, coincidimos por sus hermanos, que eran colaboradores míos. No tengo necesidad de eso", indicó.

Respecto a la publicación que hizo una revista asegurando que a pesar de estar distanciada de Frida, sigue manteniéndola, la cantante dejó claro que ella no mantiene a su hija, aunque sí le ayuda en ciertas cosas.

“A mi hija no le envío dinero, por favor, tampoco digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio. Solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo. Así como el carro en que se mueve. Ella se encarga de su comida y de sus gastos personales, solo espero que esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres”, puntualizó.

Finalmente dejó claro que no hablará más sobre el tema ya que está enfocada en la salud de su madre.

“Si no contestó más, es porque estaré ocupada y atenta a la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y mi futuro”, puntualizó.

