Beyoncé robó el espectáculo en Coachella, lo que llevó a los fanáticos a renombrar descaradamente el festival "Beychella". Haga clic para ver fotos de su actuación. (Foto: Larry Busacca, Getty Images for Coachella)

Por ahora no hay conciertos en vivo para disfrutar. Y hay cosas sobre las experiencias en vivo que no se pueden capturar en una transmisión televisiva o en una película de un concierto: toda esa vibra comunitaria, la sensación de unirse como una nación bajo un determinado ritmo, o el simple tráfico.

Pero se puede revivir la magia de las actuaciones en vivo, mientras se mantiene una distancia social segura y desde la comodidad de los hogares, viendo las películas clásicas de conciertos a través de servicios de transmisión como Netflix, Hulu y Amazon Prime, sin gastar un centavo (siempre que ya se esté suscrito a esos servicios).

Esta lista se basa en cosas que se pueden transmitir de manera fácil y sin costo adicional. Ciertamente se puede pagar para ver "Monterey Pop", el clásico de D.A. Documental de Pennebaker que presenta esa escena icónica de Jimi Hendrix prendiendo fuego a su guitarra. Y se puede recomendar copiarlo, si tiene el dinero para quemar algo tan valioso como la guitarra de Hendrix.

Pero estas películas no colocarán a los espectadores por encima de su presupuesto en estos tiempos difíciles.

'Stop Making Sense' (1984)

David Byrne de los Talking Heads en una escena del documental de 1984 de Jonathan Demme "Stop Making Sense ". (Foto: Cinecom Pictures)

Es la película de conciertos esencial, un documento intemporal de Talking Heads en su mejor momento y su elemento, comenzando ingeniosamente un espectáculo con David Byrne solo en el escenario interpretando "Psycho Killer", a un ritmo que hace pensar que proviene de la casetera que está utilizando en el escenario.

Luego, la bajista Tina Weymouth hace su entrada, compartiendo el filo de atención en "Heaven", seguida por el baterista Chris Frantz en "Thank You For Sending Me an Angel", y el guitarrista Jerry Harrison en "Found a Job". Es una introducción sorprendente tanto a la banda como a la película magistralmente dirigida por Jonathan Demme, una obra maestra de casi 90 minutos repleta de sorpresas.

Para cuando llegaron al funk funk de "Burning Down the House", el escenario está lleno de jugadores extras, desde el as del teclado del Parlamento Funkadelic, Bernie Worrell, hasta el dios de la guitarra de Brothers, Johnson Alex Weir.

Después de ceder el foco de atención a Weymouth y Frantz para un "Genius of Love" de Tom Tom Club, su actuación paralela, Byrne regresa en lo que sigue siendo su aspecto más icónico: el "gran traje", para "Girlfriend is Better". "

La película de Demme captura uno de los mejores conciertos en vivo de Estados Unidos en su cénit creativo absoluto, claramente atrapado en la alegría de lo que han logrado. Y en el centro de esa energía está el que será conocido como Byrne, un tonto bailarín que sigue siendo uno de los artistas más idiosincrásicos que el rock 'n' roll.

Dónde se transmite: Amazon Prime.

'Wattstax' (1973)

Carla Thomas en Wattstax, un concierto benéfico organizado por Stax Records para conmemorar el séptimo aniversario de los disturbios de 1965 en la comunidad afroamericana de Watts, Los Ángeles. El concierto tuvo lugar en el Los Angeles Memorial Coliseum el 20 de agosto de 1972. (Foto: Stax Museum of American Soul Mus)

Stax Records celebró este concierto en el séptimo aniversario de los disturbios de 1965 en Watts. Richard Pryor presenta este documental de Mel Stuart, sobre los acontecimientos del día como "una expresión conmovedora de la experiencia negra".

Y ciertamente se siente así, ya que el tono se establece con una serie de entrevistas sobre la experiencia negra, tal y como se encontraba en ese momento.

Como dice Jesse Jackson, antes de liderar a la multitud en una llamada y respuesta de "Soy alguien" con los puños en alto: "Este es un día hermoso. Es un día nuevo. Es un día de conciencia negra".

Luego presenta a Kim Weston para dar inicio al concierto con "Lift Every Voice and Sing", que Jackson llama el Himno Nacional Negro. Los Staple Singers llevan el estadio a la iglesia mientras capturan el espíritu del orgullo negro, que estaban allí para honrar con una invocación funky para "Respetarse a sí mismo".

Y después de grandes actuaciones de pesos pesados de Stax como Rufus Thomas (aligerando el ambiente con "Do the Funky Chicken"), una Carla Thomas y los Bar-Kays extremadamente encantadores, Isaac Hayes, que lleva la película a una conclusión emocionante con un tema "muy funky" De Shaft "y el pasmado comentario social de" Soulsville ".

Dónde se transmite: Youtube

"LoudQuietLoud: una película sobre los Pixies" (2006)

Este documental va detrás del escenario para capturar toda la incomodidad y la tensión que parece haber definido cómo era la vida cuando los Pixies, decidieron dejar a un lado las diferencias que les separaban en 1993 y lanzar quizás la gira de reunión de indie-rock más exitosa de la historia. 11 años después

Kim Deal viaja en un autobús turístico separado con su hermana Kelley, para preservar su propia sobriedad, mientras que David Lovering se engancha al Valium y Joey Santiago lucha por mantener la compostura mientras el castillo de naipes comienza a caer sobre sí mismo.

Eso puede generar una visión bastante incómoda, si no en el nivel de "Let It Be" de los Beatles o el "Estoy tratando de romper tu corazón" de Wilco.

Pero aparte de una escena de Black Francis, irrumpiendo en el escenario cuando Lovering tiene algún tipo de episodio relacionado con las drogas detrás del escenario, el tiempo que pasan juntos, reconectando con las canciones en las que finalmente descansa su leyenda, hace obvio el por qué esto fue una gira tan celebrada.

También sirve como un emocionante recordatorio de que estos rockeros de Boston fueron una fuerza revolucionaria sin cuya dinámica de susurros a gritos, a menudo duplicada, es difícil imaginar cómo se habría sonado la música rock en los años 90. Ciertamente no hubiera sido tan explosivo.

Dónde se transmite: YouTube.

'The Last Waltz' (1978)

Los rockeros clásicos Neil Diamond (izq), Joni Mitchell, Neil Young, Rick Danko, Bob Dylan y Robbie Robertson durante el concierto final de The Band en 1978, capturados en la película "The Last Waltz". (Foto: Neal Preston)

Esta película de Martin Scorsese captura a la banda filmando un concierto de despedida para todas las edades en el Día de Acción de Gracias de 1976. Cualesquiera que sean las tensiones subyacentes que los llevaron a dejar todo esto atrás, no se manifiestan, lo que a menudo es tan alegre y agudo como siempre .

Además de su propia actuación, se reunieron admiradores icónicos como Neil Young, Muddy Waters, Joni Mitchell, Eric Clapton, Dr. John, Van Morrison, Emmylou Harris y Neil Diamond uniéndose a ellos.

Solo la actuación de Bob Dylan hizo que este concierto valiera la pena. Robbie Robertson saca chispas al timón de la banda de acompañamiento más inspirada de Dylan, la banda, por supuesto, en una hermosa versión de "Forever Young", que da paso a un ardiente "Baby Let Me Follow You Down".

Luego, todos suben al escenario para unirse a una versión majestuosa con sabor a gospel de "I Shall Be Released" de Dylan, el final perfecto para un maldito concierto casi perfecto.

Y Scorsese desarrolla esas presentaciones en vivo, con entrevistas en el backstage para poner el programa en contexto, con el objetivo de elevar tanto a la Banda como a este concierto en particular al estatus mítico que han disfrutado durante décadas gracias a ello.

Dónde se transmite: Amazon Prime.

'Live at the Paramount' (2011)

Esta película de concierto captura a Nirvana en vivo en 1991, sacudiendo a Seattle en la noche de Halloween, mientras cambian todo con "Nevermind", el álbum revolucionario que habían lanzado solo cinco semanas antes.

Es un recordatorio vigoroso de cuán innegable es la fuerza que estos muchachos tenían en ese momento, no solo en su trayectoria, sino en la trayectoria del rock and roll, llegando justo a tiempo para salvar el día. Así es como se sentía la historia antes de que fuera inmortalizada, preservada en una película de 16 mm.

Por supuesto, el concierto tiene un comienzo un tanto apagado, con una versión de la canción de Vaselines, "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam". Pero se siente más como la calma antes de la tormenta cuando la batería de Dave Grohl suena con un electrizante "Aneurisma".

Kurt Cobain canta como si su voz fuera un nervio crudo que no puede evitar tocar, desgarrando las cuerdas vocales con cada grito intensamente vulnerable, de "Drain You" a "Smells Like Teen Spirit" a "About a Girl". Suena torturado y herido y totalmente comprometido a lograr algo de salvación de estas canciones.

Su trabajo en la guitarra es tan catártico, aprovechando la retroalimentación mientras conduce a sus compañeros de banda a través de un flujo constante de riffs primarios de guitarra fuzz.

Es el sonido del rock 'n' roll listo para conquistar el mundo nuevamente. Y lo hizo.

Dónde se transmite: YouTube.

'Amazing Grace' (2018)

El documental del director Sydney Pollack sobre la realización del clásico álbum de gospel de Aretha Franklin, del mismo nombre, un conjunto de dos discos en vivo grabado en 1972 en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts, fue archivado durante casi 40 años debido a problemas técnicos.

Luego descubrieron una forma de sincronizar el audio y el video y se programó su lanzamiento en 2011. Fue entonces cuando Franklin demandó, retrasando su lanzamiento hasta después de su muerte en 2018, momento en el que la familia de Franklin le dio sus bendiciones a la película.

Es un documento impresionante de Franklin en su mejor momento, la hija de un ministro de Detroit que se conecta con la música gospel de su juventud, con la ayuda de un coro y un pequeño combo de soul, mientras se acompaña a veces al piano.

Está claramente atrapada en la trascendencia espiritual del momento, desde la línea de apertura de "Holy Holy" a través de "What a Friend We Have in Jesus" a "Amazing Grace" y más.

No es necesario ser religioso para dejarse atrapar por el espíritu de un talento tan atemporal como el de Franklin, al conectarse con un poder superior. Se puede sentir que ella lo siente y eso es lo que importa aquí.

Dónde se transmite: Hulu.

'The Song Remains the Same' (1976)

Led Zeppelin en el escenario en los años 70. (Foto: Thunder's Mouth Press)

¿Cuántas películas de conciertos comienzan con una serie de secuencias de fantasía, una con un hombre lobo gángster y otra con John Bonham en un tractor? Afortunadamente, solo se puede pensar en uno.

Pero vale la pena llegar a la música que llevó Led Zeppelin en el Madison Square Garden durante tres noches en el verano del '73. Más tarde se rodó material adicional en los estudios Shepperton.

Se está a los 12 minutos de la tontería antes de que comience el concierto, Bonham abriéndose paso a través del ritmo inicial de "Rock and Roll". Incluso eso no señala el final de las secuencias de fantasía. Ni por asomo.

Una vez más, el metraje del concierto es su propia recompensa. Es Led Zeppelin en su malcriada juventud, en el camino en apoyo de "Casas del Santo", abriéndose camino a través de momentos tan obvios como en "Black Dog", el solo de Jimmy Page que marca el comienzo de una quema lenta "Desde que he Te he estado amando "y" Aturdido y confundido ".

Dónde se transmite: YouTube.

'Shut Up and Play the Hits' (2012)

James Murphy, de LCD Soundsystem, como se ve en "Shut Up and Play the Hits". (Foto: Courtesy of Oscilloscope)

¿Realmente se necesita saber cuántos libros de Thomas Pynchon posee James Murphy? Creemos que no. Pero establecer ciertas tomas es lo que se hace en documentales de esta naturaleza.

Después de ocho minutos y un cambio en la forma de actuar, Murphy expresa su insatisfacción por lo lento que se mueven las cosas, hablando por todos cuando dice: "Queremos algo de este tiempo de vuelta".

Sin embargo, una vez que comienzan el concierto con "Dance Yrself Clean", un poco más tarde, todo está perdonado.

Se suponía que esta sería la última actuación de LCD Soundsystem, una vuelta de victoria de cuatro horas que los hace desempolvar un número impresionante de sus mejores éxitos en el Madison Square Garden. Es una actuación brillante que está bellamente capturada por los directores Will Lovelace y Dylan Southern.

Y las entrevistas en realidad se suman a la experiencia, al igual que el anterior "Last Waltz", que ofrece ideas reales sobre lo que hace que Murphy funcione.

Dónde se transmite: Hulu.

'Homecoming: A Film By Beyoncé' (2019)

Beyoncé se unió a Balmain para crear el vestuario para su actuación. (Foto: Larry Busacca, Getty Images for Coachella)

Beyoncé dirigió esta película desde su set principal en Coachella. Y capturó por completo el impacto de ese momento, subió al escenario como una reina, una imagen de la reina egipcia Nefertiti en su capa, y como la primera mujer negra en encabezar el principal festival de música de Estados Unidos.

Como Richard Pryor dijo de Wattstax, esta actuación es una expresión conmovedora de la experiencia negra. Pero es tanto una celebración de Beyoncé como una fuerza impulsora en la cultura estadounidense, así como un homenaje de dos horas a colegios y universidades históricamente negros.

Tiene el control total del momento desde el inicio en que se pasea por su entrada real, a un escenario repleto de bailarines y una banda de música y coro en las gradas del estadio.

Ya ha experimentado el primero de varios cambios de vestuario para cuando canta su primera palabra, la sección de trompetas de la banda de música elevó una impresionante actuación de "Crazy in Love" a nuevas alturas.

Los puntos destacados van desde una edificante "Libertad" a "Lo siento", "Mujeres solteras (Ponle un anillo)" y una reunión de Destiny's Child. Mientras tanto, su narración detrás de escena ofrece ideas fascinantes sobre su proceso creativo.

Si todavía no se entiende lo que hace que Beyoncé sea un artista icónico, después de ver esta actuación, tal vez estés destinado al mundo de Beyoncé .

Dónde se transmite: Netflix.

'Heima' (2007)

Este es un documento impresionante de Sigur Ros, organizando una gira de regreso a casa de Islandia, que ofrece un telón de fondo impresionante a la grandeza cinematográfica del post-rock emocionalmente etéreo de la banda.

Hay actuaciones al aire libre y eventos más pequeños en lugares poco conocidos, desde una cueva poco iluminada hasta salones comunitarios y una fábrica de pescado desierta, y una actuación desconectada para familiares y amigos en una cafetería. Incluso los conciertos en interiores a menudo cortan escenas de la campiña islandesa.

El efecto es trascendente en formas que no podrían esperar complementar la música de manera más efectiva. A veces incorporan a la mezcla cantantes y músicos de la ciudad que están visitando.

En muchos sentidos, esta película podría ser la introducción perfecta a la banda para quienes no estén familiarizados con su música. También es lo más cercano que una película de concierto del siglo XXI ha llegado a rivalizar con el arte del magistral "Stop Making Sense" de Demme.

Dónde se transmite: Amazon Prime.

'Sign o' the Times '(1987)

"Sign O 'the Times" de Prince es la pieza perfecta para acompañar su magistral esfuerzo de estudio de dos discos del mismo nombre. (Foto: Cortesía de Cineplex-Odeon Films)

Esta película de concierto autodirigida fue filmada para exagerar el magistral set de dos discos con el que comparte un nombre, capturando a Prince en su mejor momento de finales de los 80, con la mayoría de las canciones (y segmentos entre canciones) filmadas en Paisley Park.

Sheila E. hace su entrada en la canción principal, marchando al escenario al frente de una línea de batería y ocupando su lugar para la segunda canción, una interpretación exultante de "Play in the Sunshine". Prince está en plena forma mientras se abre paso a través de varios cambios de vestuario, rompiéndolo en la guitarra mientras muestra sus movimientos más sexys de James Brown.

El set se basa principalmente en "Sign o 'the Times", que incluye aspectos tan obvios como "U Got the Look", la canción principal y "I Never Never Take the Place of Your Man". Pero lanza una reimaginación ardiente y con sabor a evangelio de "Little Corvette Roja" por los viejos tiempos.

No prendió fuego al múltiplex como lo había hecho con "Purple Rain," solo tres años antes, pero su estatura ha crecido con el tiempo.

Dónde se transmite: Amazon Prime.

'The Kids Are Alright' (1979)

Esta es la película que introdujo a una generación a la gloria de los Who, visto por primera vez aquí en "The Smothers Brothers Comedy Hour". Tommy Smothers le pregunta a Pete Townshend dónde se le ocurrió su legendario movimiento de molino de viento. Townshend responde rápidamente: "Eso fue en un boliche".

Y así sigue, una serie de intercambios enloquecidos que dan paso a una actuación verdaderamente explosiva de "My Generation" que termina en una explosión real cuando Townshend rompe su guitarra. Keith Moon había manipulado su bombo para explotar, y así es. Luego, cuando Smothers regresa, Townshend toma su guitarra acústica y la rompe en pedazos. En pocas palabras, es el Quién: el poder, el humor, el caos, los impulsos destructivos.

La película de Jeff Stein lleva a los fanáticos en un viaje desde sus primeros días a través de Woodstock hasta su actuación final con Moon, una película épica "Won't Get Fooled Again" filmada solo tres meses antes de su muerte.

También presenta entrevistas sinceras con Townshend y la mejor actuación en vivo en la historia del rock 'n' roll: "A Quick One, While His Away" en "The Rolling Stones Rock and Roll Circus".

La crítica del New York Times, Janet Maslin, lo desestimó en ese momento como "deliberadamente poco informativo" Pero todo lo que necesita saber sobre el Quién está ahí en esas presentaciones en vivo.

Dónde se transmite: Amazon Prime.

'Live at the Isle of Wight Festival 1970' (1998)

Sí, esta es una segunda entrada en el Who. Mucha gente todavía los considera la mejor banda en vivo en la historia del rock . Y un gran porcentaje de esos fanáticos apuntaría a esta película, capturada durante más de un año en una gira por "Tommy", como la evidencia documentada más convincente para respaldar tal afirmación en forma de un largometraje de concierto.

Los presenta sacudiendo a una multitud de festivales a los pocos meses de un concierto similar en la Universidad de Leeds, que condujo al lanzamiento seminal de "Live at Leeds", un álbum a menudo celebrado como la mejor grabación en vivo que cualquier acto de rock haya hecho.

Nunca sabrías que subieron al escenario a las 2 a.m.

Esta es la más rara de todas los tipos de películas de conciertos donde, al acercarse al final, comienzan "No vamos a tomarlo", el himno que cierra a "Tommy", hay una abrumadora tristeza al saber que casi ha terminado. Cada película de concierto se mezcla con emociones profundas.

Ayuda que Moon y Townshend sean lunáticos tan entretenidos para presenciar. Sus travesuras seguían haciéndome sonreír, reír y jadear y, en ocasiones, soltar una reacción en la pantalla mientras John Entwistle, meciendo una camisa de esqueleto, hace que se prendan con su musicalidad estelar.

La particularidad de Townshend arrojando todo su cuerpo en la actuación hace que la música sea mucho más electrizante, con su flujo interminable de saltos y molinos de viento. Y Moon es un loco del rock 'n' roll en todo el kit. Este es un documento de todo lo que hizo al Who tan especial en primer lugar.

El único inconveniente es que el director Murray Lerner lo editó de un set de tres horas a no 90 minutos. Ahora que todos se mantienen atrapados dentro de sus casas, puede ser hora de que corra esos otros 90 minutos hasta el asta de la bandera y saludar.

Dónde se transmite: YouTube.

'Under Great White Northern Lights' (2009)

Jack y Meg White de White Stripes. (Foto: Cortesía de Warner Bros. Records)

Este documental de Emmett Malloy sigue la gira canadiense de White Stripes en el verano de 2007, tanto dentro como fuera del escenario, en apoyo de "Icky Thump", el último álbum de la banda.

¿Sabrían que esta era su gira final? No se puede confundir la emoción en esa última escena, en la que Meg White llora en el banco del piano mientras Jack White se sienta a su lado cantando "Fácil, fácil, vete / Sé una estrella del espectáculo / Renunciaré a todo lo que sé para obtener más."

Termina un abrazo que no podría ser más incómodo o más genuino, una coda desgarradora y agridulce de una película que se siente más como una celebración de la química que los convirtió en la apuesta más electrizante del siglo XXI para mantener vivo el rock 'n' roll.

La acción comienza con el esplendor que hace temblar la basura de un atrevido "Let's Shake Hands". El guitarrista Jack White se vuelve hacia su compañero, uno de los bateristas más subestimados del rock, que sale de un chirrido de guitarra para recordarle "Puedes hacer lo que quieras, Meg".

Sin esfuerzo cumplen con la promesa de ese primer partido en momentos tan destacados como "Black Math", "Ball and Biscuit", "Icky Thump" y "Seven Nation Army".

Y cuando se relajan con el acelerador, esos momentos son igual de interesantes, desde la voz principal de Meg en "In the Cold, Cold Night" hasta "We Are Going to Be Friends" y una interpretación electrizante de Bacharach y David "I Just No sé qué hacer conmigo mismo ".

Dónde se transmite: YouTube.

'If It Ain't Stiff, It Ain't Worth a F' (1977)

Este documental narra un paquete turístico del Reino Unido diseñado para promocionar la lista en Stiff Records, un sello independiente pionero cuyas estrellas incluyeron a Wreckless Eric, Ian Dury & the Blockheads, Nick Lowe, Larry Wallis y un operador de computadoras con gafas que tomó el nombre de un anterior leyenda del rock 'n' roll en vano, un joven salvaje Elvis Costello.

Como una instantánea de un momento a menudo descuidado pero estimulante en la historia de la escena musical del Reino Unido, definitivamente está a la altura del desafío. Como película de concierto, es aún más atractiva.

Lowe lidera una banda de estrellas de Stiff y sus compañeros de banda de Rockpile, Terry Williams y Dave Edmund, en "Heart of the City", una versión que filtra el abandono imprudente del punk a través de la musicalidad de los veteranos del pub-rock.

Costello aprovecha al máximo las posibilidades dramáticas de "Watching the Detectives" al timón de las atracciones recién reunidas, una banda de apoyo tan talentosa como cualquiera en la historia del rock.

E Ian Dury hace todo lo posible para robar el espectáculo, liderando a sus compañeros de banda en una emocionante interpretación de "Blockheads" antes de llamar a sus compañeros de sello para unirse a él en un final lleno de estrellas, "Sex & Drugs & Rock & Roll".

Dónde se transmite: Amazon Prime.

Traducción Alfredo García

