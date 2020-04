CLOSE

El actor anunció que se retirará del medio artístico para dedicarse por completo a su nuevo trabajo

Fernando Carrillo dice adiós a los escenarios, luego de 34 años de carrera. (Foto: La Voz)

Debido a que en los últimos meses Fernando Carrillo ha estado en medio de la polémica, el actor ha decidió retirarse del medio artístico, luego de 34 años de carrera, principalmente en la televisión.

“Estoy viviendo un momento muy especial de mi vida, los tiempos de Dios son perfectos, estoy enamorado, la carrera artística me dio muchas alegrías y satisfacciones, pero no es suficiente, es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de DIOS”, expresó mediante un comunicado.

El actor fue elegido para ser CEO la compañía internacional “FIGHT TO FAME", fundada en Singapur por el Dr. Morgan Shi.

Antes de retirarse del medio el actor desea retribuir el cariño de sus amigos famosos

“Regalaré 1000 FF Tokens a 12 de mis amigos más cercanos y celebridades más influyentes de México, también ayudaré con mi nueva compañía a la prensa que tanto me ha apoyado y otorgaré 200 FF Tokens antes de despedirme, simplemente les doy las Gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística, los amo", señaló.

Fight to fame emite la crypto moneda llamada FF Token, la moneda competencia directa de BITCOIN.

