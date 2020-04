CLOSE

La actriz expresó que estos días la ha pasado mal, ya que además de dar positivo por segunda vez a la prueba de Covid-19, sus vecinos la han discriminado

Danna padece falta de empatía de sus vecinos. (Foto: La Voz)

Consternada por la forma en que sus vecinos la han tratado, tras conocer que dio positivo por segunda ocasión en la prueba de Covid-19, la actriz Danna García aprovechó sus redes sociales para denunciar el acoso del que ha sido víctima.

“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, expresó la actriz.

Debido a que era necesario hacer una nueva prueba de Covid-19, la actriz tuvo que salir al hospital para realizarse el estudio, por lo que sus vecinos le impidieron usar el elevador, aún sabiendo que tiene problemas para respirar.

“Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras.”, expresó.

Para la actriz este mes ha sido una pesadilla ya que además de estar alejada de sus familia, sin poder acercarse a su hijo, ha tenido que soportar este tipo de actitudes.

