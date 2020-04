CLOSE

Grettell Valdez pide empatía con todos los trabajadores de la salud que están hoy arriesgando la vida

Grettell está convencida de que esta pandemia, va a dejar en la humanidad, un cambio positivo. (Foto: Cortesía Grettell Valdez)

Tras enfrentar la dolorosa separación de su hijo Santino, debido a que su padre Patricio Borguetti había dado positivo al Covid-19 y él estaba justo pasando unos días con él, la actriz Grettell Valdez agradeció a Dios y al universo, el poder estar nuevamente con el pequeño, quien no se contagió.

“Valoro al infinito y a Dios, que mi hijo está totalmente a salvo, sobre todo, ahora que estuvo sin mí, y estamos aprovechando el tiempo, hemos tenido muchas pláticas, juegos, estamos creciendo los dos como madre e hijo e hijo y madre”, expresó la actriz en exclusiva para TV y Más/LaVoz.

Agradecida de que su hijo, Patricio (su ex pareja) y Odalys (la ahora esposa del conductor) se encuentren bien, Grettell desea de alguna u otra manera, aportar desde su confinamiento, un granito de ayuda a todo los trabajadores de la salud, que hoy en día arriesgan su vida para atender a las personas que se contagiaron de Covid-19.

“Es muy triste ver que hoy a nuestros héroes, que son nuestros médicos y enfermeras y a todos los trabajadores de la salud, que se la están rifando, los están agrediendo, me da impotencia ver que muchas personas, no están valorando lo que están haciendo ellos, ellos no pueden ir a dormir a su casa para descansar, porque pueden contagiar a su familia, ellos están pendientes de sus pacientes”.

Ante esta situación que es real y está debidamente documentada, Grettell se ha dado a la tarea de buscar cómo ayudarlos, cómo cooperar con ellos para que lleven mejor estos días de intenso y comprometido trabajo.

La actriz explica el por qué viajó a Acapulco para pasar esta cuarentena. (Foto: Cortesía Grettell Valdez)

“Hay amigos que están poniendo bodegas cerca de los hospitales para que los trabajadores de la salud puedan ir dormir y bañarse, hay quienes están recolectando cosas para hospitales, yo estoy tratando de estar promoviendo esas cosas que están sucediendo y apoyando en lo que puedo”, indicó.

Grettell está segura, que después de que pase la pandemia, la gente será más positiva.

“Va a haber un cambio en todos los aspectos emocionales, económicos, pero siempre hay que ver el lado positivo, ponerle energía y hay que buscar siempre el camino de luz”.

Después de que su hijo pudo salir de la casa de su padre, la actriz viajó con él a Acapulco, en donde guardan la cuarentena, y aunque esto fue criticado por algunas personas, quienes la señalaron de irresponsable por salir, ella asegura que no es que esté de vacaciones, sino en un lugar donde podían ella y su hijo recuperarse con más tranquilidad de su separación y seguir adelante con el compromiso de quedarse en casa.

“Me dolía leer los comentarios, gracias a Dios yo tengo esta posibilidad de tener un espacio, sigo en casa pero con una vista al mar, que lo hace más gratificante, que hace más llevadero este encierro, y me duele ver que la gente, en vez de preocuparse por ellos mismos, estén viendo lo que no tiene, en vez de ir creciendo con lo que uno tiene, yo simplemente le mando mucha luz y amor a sus corazones”, puntualizó.

CONÓZCALA

Grettell pide que todos nos solidaricemos con el personal médico que atiende esta pandemia. (Foto: Cortesía Grettell Valdez)

Grettell Valdez

Nació un 8 de julio

Participó en la telenovela “Clase 406”

Protagonizó laa telenovelas “Ángel Rebelde” y “Las Amazonas”

Fue la villana de “Lo que la Vida me Robó”

Recientemente trabajó en “Médicos, Línea de Vida”

Está casada con Leo Clerc

Estuvo casada con Patricio Borguetti con quien procreó a su hijo Santino



Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/04/24/grettell-valdez-celebra-el-poder-estar-con-su-hijo/2998158001/