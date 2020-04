View this post on Instagram

@yeyito_kellerman No hay nada más hermoso que el inicio de la vida... hoy 24 de abril este hermoso par cumplen un año!! Tadeo: es increíble verte crecer, como en tan poco tiempo has llevado a cabo tantos cambios, ¡con solo verte puedo pensar que la vida es un milagro! Hoy le damos gracias a Dios por tu vida y salud 🙏🏻 sigue alegrando a tus papitos y a todos los que te amamos!! 🎂🎈🎉🎊 Dante: Un Abrazo al cielo mi angel de luz! festeja, rie y juega mucho con los angelitos recuerda que siempre te amaremos hasta al Infinito y mas alla!!!!!! 🎂🎉🎊🎈👼🏻 los amooooo gracias Dios por tanto