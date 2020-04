CLOSE

Ninel Conde asegura que Giovanni Medina le impide ver a su hijo, el muestra un video que supuestamente comprueba lo contrario; ella lo llama “mentiroso".

Ninel no está dispuesta a que Giovanni Medina le siga impidiendo ver a su hijo. (Foto: La Voz)

Luego de que Ninel Conde presentará una denuncia ante la Procuraduría, en contra de su ex pareja Giovanni Medina, por impedirle ver a su hijo, el empresario mostró un video en donde se le a la actriz conviviendo con el pequeño Emmanuel, apenas hace unas semanas, con el que pretende desmentir lo dicho por la actriz y cantante, sin embargo, ella asegura que miente.

A través de redes, Giovanni se defiende:

“Debido a los señalamientos de los que he sido objeto en últimos días, por parte de la madre de mi hijo, me veo en la necesidad de compartir con ustedes imágenes de nuestra mas reciente convivencia hace solo unos días, como se indica en la fecha del video (5 de abril), tomado del circuito cerrado de la casa en donde habitamos mi menor hijo y su servidor”, indicó Medina.

En el video, a la actriz se le puede ver en el jardín jugando con su hijo y con Giovanni, con lo cual él quiere demostrar que entre ellos siempre ha existido un respeto por el bienestar de su hijo.

“Esto es con el objeto de negar categóricamente todas y cada una de esas acusaciones y mostrarles la buena convivencia, el respeto y cariño que existe de mi parte hacía Ninel, así como el profundo y legítimo amor que tengo hacia nuestro hijo”, indicó.

Giovanni lamentó que Ninel decidiera actuar legalmente y no entablará un diálogo directamente con él.

“Lamento profundamente el momento que como familia estamos atravesando, sé que esto pasará, que el diálogo encontrará un espacio y llegaremos a una solución para lograr el fin común que Ninel y yo tenemos, que es sacar adelante a nuestro hijo”, puntualizó.

Por su parte, Ninel aseguró, también a través de su redes sociales, que con el video presentado por Giovanni, quedan demostradas sus mentiras, pues precisamente, la denuncia es porque en los últimos 15 días, él no le ha permitido ver al pequeño.

“La verdad cae por su peso y el culpable por si sólo se delata. Hoy CONFIESA que hace más de 15 días fue la última vez que se me permitió ver a mi hijo. Un video que es prueba en contra del propio victimario. Quien por cierto me prohibió entrar con celular para no grabar ...#loboconpieldeoveja #saldivar2 #giomentirosomedina una vez más saca su faceta favorita .... confunde y reinarás ..NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA ARREBATARLE UN HIJO A SU MADRE”, escribió.

