La actriz hubiera querido que su personaje en la serie no hubiera muerto como se planteó.

La abogada Alejandra Ponce Ruiz, el personaje de Ana Brenda en “Por Amar sin Ley” ¿murió? (Foto: Televisa)

Después de que en la serie “Médicos, en Línea” se dejara ver la posibilidad de que el personaje de Alejandra, interpretado por Ana Brenda pudiera regresar a la nueva temporada de “Por Amar sin Ley”, la actriz habló sobre el tema.

“Tengo excelente comunicación y ya me habían platicado la posibilidad y la idea de qué opinaba y por cuestiones de tiempo, en realidad es que no se ha cerrado nada, pero como tal, me encantaría", señaló.

La actriz confesó que “Por Amar sin Ley” es un proyecto al cual le guarda mucho cariño.

“Es un proyecto que amo y adoro, ustedes saben cómo amo yo esa producción, cómo además este proyecto en especial, los que estábamos en el elenco, nos hicimos así como hermanos, entonces es un proyecto que me encantaría, lo que pasa es que como ya lo había platicado antes, no fue mi decisión lo que pasó con el personaje”, indicó.

La actriz lamentó que su personaje muriera en la telenovela, ya que ella hubiera querido que fuera diferente su salida.

“Yo hubiera querido que al personaje no le pasara nada, que solamente se hubiera ido de viaje o que, en su defecto, me hubieran esperado como se hace normalmente que se graba una temporada, dejas pasar unos meses y se graba otra temporada de la serie. No se pudo por decisiones de la empresa y por eso yo no pude continuar”, indicó.

