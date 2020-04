CLOSE

El actor explicó la sensación que le dejó el haber abrazado a sus hijos después de que su hija Fiona, se contagiara de Covid-19

Diego ya pudo convivir con sus hijos, sin embargo, lamenta que por las medidas de sana distancia y aislamiento, no ha podido abrazar a su padre, el destacado escenógrafo Alejandro Luna. (Foto: La Voz)

Aunque siempre ha sido discreto con su vida privada, el actor Diego Luna no pudo ocultar la felicidad que sintió al volver abrazar a su hijos, quienes estuvieron aislados , debido a que su hija Fiona dio positivo al Covid-19.

“Hoy, el primer abrazo que yo le pude dar a mis hijos, significó la vida, significó todo, y eso siempre lo voy a seguir buscando, no importa cuantas restricciones se planteen en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando”, reveló el actor, durante la conferencia virtual para anunciar los pormenores del festival de documentales Ambulante en Casa.

Otro sentimiento personal que compartió Diego, fue el que añora darle un abrazo a su padre, el gran escenógrafo Alejandro Luna, con quien tiene una extraordinaria relación.

“No hay día que yo me levante y no añore darle un abrazo a mi padre, eso no se me va a quitar, no creo yo podérmelo quitar de encima, a lo mejor, otras generaciones crecerán sin esas necesidades”, indicó.

El actor anunció, junto con su compañero y amigo Gael García, la nueva edición de Ambulante, que esta vez será virtual, debido a la pandemia, y se titulará “Ambulante en Casa”, la cual se realizará del 29 de abril al 28 de mayo.

“Hay que encontrar la fórmula de seguir reflexionando, de seguir siendo parte de una conversación, donde ustedes son indispensables”, señaló el actor.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/04/22/diego-luna-comparte-como-fue-el-reencuentro-con-sus-hijos/3003982001/