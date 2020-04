CLOSE

La cantante tomó con humor las burlas y memes que hicieron en redes sociales, de su receta de “enfrijoladas”

Anahí no se complica la vida y se ríe de sí misma. (Foto: Agencia Reforma)

Con un gran sentido del humor, Anahí tomó las burlas y memes que se hicieron en redes sociales, de ella y de su desastrosa incursión como chef, "preparando" “enfrijoladas”.

“Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈”, expresó.

Incluso, la cantante pidió a la gente que se quede en casa o de lo contrario, les mandará sus “enfrijoladas”.

“Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas”, señaló.

Ante los comentarios positivos que recibió por su reacción, la cantante se atrevió a compartir otra receta, unas enchiladas con lechuga.

“Que creen ??? Les tengo otra !! 🙌🏻🙌🏻( También es video viejo) “Si no comes lácteos no le pongas nada” 😂😂😂 Pus ya ...”, compartió.

Finalmente, la actriz agradeció a todos lo que compartieron su receta, por haber alegrado su día.

“Bueno, por lo menos nos reímos un ratito. En medio de la pesadilla q estamos viviendo, me hicieron el día. Gracias Twitter. ❤️✌️”, puntualizó.

