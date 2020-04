CLOSE

Desde que dio por primera vez positivo a la prueba de coronavirus, la actriz Danna García no ha vuelto a ver a su hijo

Danna asegura que esperaba a que pasaran los 40 días para volver con su familia, sin embargo, una nueva prueba de Covid-19, resultó otra vez positiva, lo que la obliga a extender su aislamiento. (Foto: Marka/Cortesía)

Desde que dio por primera vez positivo a la prueba de Covid-19, la actriz Danna García asegura que ha estado alejada de su familia, por lo que desmiente que haya convivido con su hijo.

“Yo no he vuelto con mi hijo, por ahí han dicho que yo he vuelto con mi familia, no puedo, no veo a mi familia desde hace mes y medio”, indicó la actriz colombiana.

Tras estar aislada recuperándose del Covid-19, Danna planeaba regresar con su familia, sin embargo, al hacerse una nueva prueba, volvió a dar positivo, por lo que ha decidido seguir alejada de ellos.

“Mi intención era regresar con mi familia, pero por la preocupación de toda la información que ya teníamos, ya sabíamos que yo tenía que esperar los cuarenta días de cuarentena, y cuando yo pensaba regresar a mi casa, pues fue un golpe durísimo a nivel familiar, porque no nos esperamos que yo no pudiera regresar”, indicó.

A través de su video, la actriz quiso dar esperanza a quienes padecen el Covid-19.

“Yo estoy de defensa bajas, porque tuve dengue y ya llevo dos coronavirus en menos de tres meses, es mucho para el cuerpo. Estoy estable. No siento que en estos momento esté en riesgo mi vida por los síntomas que no son fuertes”, puntualizó.

