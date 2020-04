CLOSE

Mario Bautista tomará acciones legales en contra de quién resulte responsable por acusaciones de abuso en su contra

Mario callará hasta conocer legalmente de qué es acusado. (Foto: La Voz)

Tras las acusaciones que ha recibido el cantante Mario Bautista, de parte de cuatro jóvenes ( tres de ella menores de edad), quienes aseguran haber sido abusadas por el cantante, este aseguró, que por recomendación de sus abogados, no hablará del tema.

“Por consejo de mis asesores jurídicos. me he abstenido de hacer declaración alguna y lo seguiré haciendo así, hasta que no conozca de manera oficial los términos de la acusación que falsamente se ha hecho en mi contra”, indicó.

Sin embargo, Mario no se quedará de brazos cruzados ante los señalamientos que se le imputan, ya que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables.

“En su oportunidad, ejerceré las acciones legales que resulten procedentes en contra de quienes han atacado mi imagen pública, basándose en afirmaciones que a la fecha o han sido demostradas, ya que solo corresponderá a las autoridades competentes determinar la procedencia o no de esas falsas acusaciones”, indicó.

Finalmente, el cantante agradeció a sus fans por todo el apoyo que le han brindado respecto a este tema.

“Estoy muuuuy feliz, porque mis Bautisters (las mejores fans del mundo sin duda alguna), mi audiencia y toda la gente que me conoce en persona, me dio mucho amor y apoyo y eso lo valoro como no tienen una idea de corazón GRACIAS”, puntualizó.

